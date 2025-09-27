Finalmente, divorciado, Bedu reveló los problemas que ocurrieron en el hogar

Yakarta, Viva – comediante Bedu Finalmente, abra la voz sobre la noticia de su divorcio con su esposa, Irma Kartika Anggraeni. El hogar que han vivido durante 15 años aparentemente ya no se puede mantener.

El hombre cuyo verdadero nombre es Bedu Tohar ha solicitado oficialmente el divorcio al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de septiembre de 2025. Esto estaba justificado cuando fue recibido por el equipo de medios. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Tengo razón en que la demanda existe y, de hecho, demandé, así que», dijo Bedu en el canal de YouTube de StarPro, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

A pesar de que era unánime al tomar medidas legales, Bedu aún optó por cerrar la causa detallada de su grieta doméstica. Según él, la razón principal del divorcio que solo transmitirá en la sala del tribunal.

«La razón es lo que hablaré más tarde en el juicio, así que no puedo hablar sobre la razón», dijo Bedu.

Sin embargo, el comediante de 45 años no descartó la existencia de problemas que continuaron ocurriendo repetidamente durante su matrimonio.

«En nuestros 15 años de matrimonio, sí, es una situación que siempre se repite», dijo.

La situación, según Bedu, es algo malo y ha estado sucediendo durante bastante tiempo. Cuando reapareció el mismo problema, finalmente llegó a la decisión de poner fin a la casa que había fomentado.

«Cuando hay algo malo, repetido, repetido nuevamente y finalmente no importa», concluyó Bedu en un tono resignado.

Este paso de Bedu de repente sorprendió al público, considerando que hasta ahora se sabía que rara vez estaba destacado por el tema de los hogares. Ahora, es el proceso de prueba el que revelará aún más la causa de la grieta de su relación.