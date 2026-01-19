Finalmente Dahlia Polonia revela la causa del divorcio de Fandy Christian

VIVA – Dalia Polonia finalmente habló abiertamente sobre su divorcio de fandy cristiano. Luego de optar por permanecer en silencio por mucho tiempo, esta actriz y madre de tres hijos reveló los motivos detrás de esta gran decisión cuando fue estrella invitada en el podcast de Melaney Ricardo.

En dicha conversación, Dahlia reveló que sus problemas domésticos con Fandy no eran nada nuevo. Dijo que su relación había enfrentado muchos desafíos durante casi una década de matrimonio. Muchas veces se han realizado esfuerzos para mejorar las relaciones, incluida una comunicación intensa y disculpas mutuas. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Durante casi 10 años, parece que no podemos hacerlo en absoluto y hemos intentado charlar, hemos intentado arreglarlo muchas veces. Hasta la primera vez, estábamos a punto de divorciarnos, luego se disculpó por todo, intentamos arreglarlo, buscamos lo que estaba mal, lo que había que hacer, ya estaba hecho», dijo Dahlia Polonia, citada en YouTube de Melaney Ricardo el lunes 19 de enero de 2026.

Sin embargo, estos esfuerzos no produjeron resultados duraderos. El conflicto se repitió hasta que finalmente Dahlia se sintió emocionalmente agotada.

«La segunda vez que volvió a pasar, volvimos a hablar, la tercera vez realmente dije (llame al abogado) señor, vámonos (quiero el divorcio)», dijo nuevamente.

Dahlia enfatizó que desde el comienzo de su matrimonio, su relación en realidad no estaba en buenas condiciones. Esta situación se volvió aún más pronunciada después de que fueron bendecidos con hijos.

«En realidad, no he estado saludable desde el principio y desde que tuve hijos», dijo Dahlia.

También admitió que la decisión de divorciarse vino de él mismo, no sin razón. Las peleas que ocurrían casi todos los días le hacían sentir como si hubiera perdido su identidad.

«Yo soy el que quiere (divorciarse) porque realmente no es saludable seguir adelante porque es como pelear casi todos los días», volvió a decir.

«Porque después de hacerlo cada vez más me perdía cada vez más. Incluso le dije a Fandy: ‘¿Qué fan de Dahlia eras antes?'», agregó.

La máxima consideración de Dahlia no es sólo ella misma, sino también el futuro de sus tres hijos. Sintió la necesidad de tomar medidas firmes para la salud mental y el bienestar de los niños.