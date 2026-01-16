Finalmente, al encontrarse en persona, Mawa está dispuesta a perdonar a Insanul Fahmi pero con estas dos condiciones.

Jacarta – Mi amor por mawa Finalmente se abre la oportunidad de perdonar. Insanul Fahmisu marido, tras un largo conflicto doméstico y en el foco público. Sin embargo, el perdón no se da gratis. Mawa planteó dos condiciones principales que Insanul Fahmi debe cumplir como forma de responsabilidad y buena fe para reparar la relación rota.

Esta información fue transmitida directamente por Tommy Tri Yunanto, el abogado de Insanul Fahmi, después de reunir a su cliente y a Mawa en una reunión a puertas cerradas que tuvo lugar en la zona de Tomang, en el oeste de Yakarta. Esta reunión fue un momento positivo después de que se informara que Insanul Fahmi no había visto a su esposa e hijos durante unos tres meses. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En su declaración a los medios, Tommy explicó que la reunión se llevó a cabo en horas de la mañana y contó con la asistencia de partes relacionadas, entre ellas la familia de Mawa y sus respectivos asesores legales.

«Más temprano, alrededor de las 10.30 de la mañana, nuestros abogados e Insanul vinieron a la oficina legal de Mawa en el área de Tomang. Lo que acordamos anoche fue que las partes estuvieran presentes, incluidos Mawa y los abogados y la familia de Mawa, su hermano, y luego PH (Asesor Legal), y también yo como abogado de Insanul y el propio Insanul estuvo presente para reunirse con Mawa», explicó Tommy en el área de Citos, en el sur de Yakarta.

Según Tommy, el encuentro fue emotivo pero lleno de buenas intenciones. Insanul Fahmi finalmente pudo dejar de añorar a su único hijo después de haber estado separado durante tanto tiempo.

«Gracias a Dios todo lo que Insanul quería se logró bien. Conocer a su hijo y realmente dejar ir su anhelo, porque hace mucho tiempo que no veo a su hijo», explicó nuevamente.

Durante la sesión de la reunión, se dice que Insanul Fahmi expresó una sincera disculpa a Mawa y su familia. Aunque no hubo una respuesta verbal inmediata, este paso fue visto como el comienzo de la paz.

«Insan se disculpó específicamente con Mawa, con sus hermanos. Bueno, eso realmente sucedió y muy sinceramente, Insan dio esa declaración», dijo Tommy.