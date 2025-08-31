Finalización comercial de 3 equipos de Warriors Jonathan Kuminga Saga

Como el impasse entre el Guerreros de Golden State Y Jonathan Kuminga, un agente libre restringido, continúa, la franquicia del Área de la Bahía puede verse obligada a involucrar a un tercer equipo para completar un intercambio que satisfaga a todas las partes.

Mientras que Kuminga ha derribado repetidamente a Golden State reportó una oferta de dos años y $ 45 millonesLos Warriors no han estado dispuestos a aceptar paquetes comerciales de equipos como Phoenix Suns y Sacramento Kings, citando una falta de activos y bloques de construcción.

En medio del estancamiento, Eddie Bitar de Fadeaway World propuso una propuesta de comercio de Warriors de tres equipos que también involucra a los Chicago Bulls y los Kings, el equipo que Kuminga Según se informa, prefiere unirseya sea como agente libre o mediante comercio.

Los guerreros recibirían: Coby White, Joy Dansum

Los reyes recibirían: Jonathan Kuminga, Moses Moody

Los toros recibirían: Malik Monk, Pick de primera ronda de 2028 (SAC), Pick de primera ronda de 2030 (GSW), 2031 selección de segunda ronda (SAC)

¿Deberían los guerreros cambiar una elección?

El intercambio anterior vería a los Warriors usar su selección de primera ronda de 2030 y Moses Moody como activos atractivos para llegar a los Bulls y Kings. Puede ser la última esperanza para los Warriors, ya que Kuminga no ha atraído el tipo de oferta de las hojas que un jugador de su calibre recibe típicamente, en gran parte debido al espacio limitado de la liga.

«Para los Warriors, este acuerdo se trata de maximizar la ventana del campeonato de Stephen Curry mientras aborda dos de sus mayores necesidades: disparos confiables y un armador de respaldo constante», escribió Bitar. «Coby White, que tuvo una temporada fuerte como tirador y anotador secundario la temporada pasada, inmediatamente le da a Golden State un» Splash Brother Lite «para ubicarse junto a Curry y Jimmy Butler.

“Su capacidad para estirar las defensas y crear el regate agrega una nueva capa a la ofensiva de los Warriors, que con demasiada frecuencia se ha colapsado sin curry en el piso. Igualmente valioso es la adición de Ayo Dosunmu (12.3 PPG, 4.5 APG), una guardia versátil que puede manejar los deberes de juego secundarios y defender múltiples posiciones.

«Dosunmu le da a Golden State una opción confiable para ejecutar la ofensiva cuando Curry se sienta, lo que permite al entrenador en jefe Steve Kerr mantener un ritmo ofensivo sin inclinarse demasiado en la jugada de Draymond Green. Su tenacidad defensiva también combina bien con Butler, reforzando la profundidad de alambre de los Warriors».

White, Bulls se dirigió a Split?

Los Bulls, que según los informes no están dispuestos a pagar un gran contrato a White, pueden tener mucho que ganar del comercio, ya que recibirían dos primeras rondas para ir con Malik Monk.

De acuerdo a Dallas Hoops JournalMúltiples equipos intentaron cambiar por blanca esta temporada baja, después de enterarse de la falta de voluntad de Chicago para ofrecerle una gran extensión.

«Sé que varios equipos intentaron cambiar por Coby este verano», dijo un ejecutivo de la NBA. «Hubo cierta charla de que casi fue cambiado en la noche del draft. Sin embargo, los Bulls lo aman. No va a ninguna parte. Han rechazado las consultas comerciales por él».

White, un ex finalista para el premio de jugador más mejorado, promedió 20.4 puntos, 4.5 asistencias, 3.7 rebotes y 0.9 robos de 74 juegos la temporada pasada, mientras mantenía 45/37/90 divisiones de tiro. El jugador de 25 años es considerado como un jugador con una ventaja significativa para convertirse en un All-Star.