Finaliza la operación Vela, la Policía Nacional hace esto para anticipar el reflujo hasta el 5 de enero

Bekasi, VIVA – Subjefe de policía Comisionado General Dedi Prasetyo Monitoreo del flujo de tráfico para las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru) en el Centro de comando de la carretera de peaje Jasa Marga, Jatiasih, ciudad de Bekasi, viernes 2 de diciembre de 2025.

Lea también: Se considera que el jefe de la Policía Nacional tuvo éxito en proteger al gobierno de Prabowo-Gibran y transformar la cultura de la policía nacional en 2026



En esta actividad, el subjefe de policía estuvo acompañado por el jefe de policía de Metro Jaya, Irjen General Asep Edi Suheri, el subjefe de policía de Metro Jaya, así como los principales funcionarios (PJU) de la policía de Metro Jaya. El monitoreo comenzó alrededor de las 12.30 WIB y duró hasta su finalización.

El Subjefe de Policía expresó su reconocimiento y agradecimiento a todo el personal. policia nacionalTNI y partes interesadas que han trabajado juntas para asegurar la serie de celebraciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026. Destacó que en general se observó que la situación de seguridad y seguridad social y el flujo de tráfico durante el período navideño eran seguros y propicios.

Lea también: El Código Penal y el Código Procesal Penal acaban de iniciar hoy, la Policía Nacional revela su disposición



“Operación Vela «2025, que finaliza el 2 de enero de 2026, continuará con actividades policiales mejoradas (KRYD) hasta el 5 de enero de 2026. Esto se hace para anticipar el retroceso de la sociedad que se prevé que alcance su punto máximo el 4 de enero de 2026», dijo Dedi.

Según datos temporales, se prevé que hasta 2,9 millones de vehículos saldrán de Yakarta y 2,8 millones de vehículos regresarán a Yakarta durante el período navideño. Hasta la fecha, alrededor de 4,7 millones de vehículos han entrado y salido de Yakarta a través de cuatro peajes principales: Cikupa, Ciawi, Kalihurip Utama y Cikampek Utama.

Lea también: Filas de nuevos generales de la Policía Nacional, estos son los nombres que han sido ascendidos



Para anticiparse a la congestión del flujo, la Policía Nacional ha preparado varios esquemas de ingeniería de tráfico, empezando por pares e impares, contraflujohasta Un camino. Todas estas políticas se siguen socializando de forma masiva para que las personas puedan viajar con seguridad y comodidad.

Durante la Operación Vela 2025, la Policía Nacional involucró a 146.701 efectivos conjuntos, integrados por personal de la Policía Nacional, TNI y otros organismos relacionados. Además, se ha alertado a 2.903 puestos de seguridad, servicios e integrados, así como a la protección de decenas de miles de objetos vitales en toda la región.

Dedi hizo un llamamiento a las personas que realizan viajes en sentido inverso a que sigan obedeciendo las normas de tráfico, sigan las instrucciones de los agentes sobre el terreno y utilicen el servicio de la línea directa 110 si necesitan asistencia policial durante el viaje.