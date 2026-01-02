Finaliza la era del derecho penal colonial

Jacarta – Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correccionales, Yusril Ihza Mahendra declara la promulgación oficial del Código Penal (Código Penal) Código Nacional y Procesal Penal (Código de Procedimiento Penal) se convirtió en un momento histórico para la nación y el sistema de derecho penal de Indonesia.

Lea también: Entra en vigor el Código Procesal Penal, Habiburokhman: Se convierte en una herramienta para que el pueblo busque justicia



Yusril, quien también es profesor de Derecho Constitucional, dijo que la promulgación del nuevo Código Penal y Código Procesal Penal marcó el fin de la era del derecho penal colonial que se había utilizado durante más de un siglo, y aplicación de la ley Indonesia está entrando en una nueva era.

«Este impulso también abre un nuevo capítulo en la aplicación de la ley nacional que es más moderno, humano, justo y arraigado en los valores de Pancasila y la cultura de la nación indonesia», dijo Yusril cuando fue confirmado en Yakarta, el viernes 2 de enero de 20926.

Lea también: La Fiscalía General está lista para implementar el nuevo Código Penal y Código Procesal Penal a partir de hoy, esto es lo que dijo



Según Yusril, la nueva KUHAP sustituye a la antigua KUHAP que fue producto del Nuevo Orden según recoge la Ley 8/1981.

Aunque fue redactado después de la independencia, se dice que se considera que el antiguo KUHAP no refleja plenamente los diversos principios de derechos humanos desarrollados después de las enmiendas a la Constitución de 1945, por lo que debe actualizarse para apoyar la implementación del nuevo Código Penal Nacional.

Lea también: ¡Hoy entran en vigor el Nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal!



Además, Yusril enfatizó que la implementación del nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal fue el resultado de un largo proceso de reforma del derecho penal que había comenzado desde la era de la Reforma de 1998.

Se afirma que el antiguo Código Penal, que tuvo su origen en Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie

en 1918, ya no se consideraba relevante para la dinámica de la sociedad indonesia moderna porque era represivo, enfatizaba el encarcelamiento y prestaba poca atención a la justicia restaurativa y la protección de los derechos humanos.

Así, según el Ministro Coordinador, el nuevo Código Penal Nacional cambia fundamentalmente el enfoque del derecho penal de retributivo a reparador.

Por esta razón, dijo, el objetivo del castigo ya no es sólo castigar al perpetrador, sino también restaurar a la víctima, a la sociedad y al propio perpetrador.

Considera que este enfoque se refleja en la ampliación de penas alternativas, como el trabajo social, la rehabilitación y la mediación, incluido un énfasis en la rehabilitación médica y social de los consumidores de narcóticos para reducir el exceso de capacidad en las instituciones correccionales.

Aparte de eso, añadió, el Código Penal Nacional también integra los valores, costumbres y cultura locales de Indonesia en el sistema de derecho penal. Disposiciones sensibles, como las relaciones extramatrimoniales, se formulan como delitos de denuncia para evitar una intervención excesiva del Estado en la esfera privada.