Yakarta, Viva – Secretario General del Partido Nasdem Hermawi Taslim recordó a la figura deportiva que era un ejército y gestión retirada en el Nasdem Mayjen (Ret) I Gusti Kompyang (IGK) Manila como figura líder que sirve.

«Él es el líder que sirve, ese es el más impresionante para mí, el líder que siempre sirve, su puerta siempre está abierta, lo que sea que su negocio siempre esté listo IGK Manila En el Salón de la Partido Nasdem, la Academia de Defensa (ABN), Pancoran, South Yakarta, el lunes.

Hermawi incluso dijo que el servicio a los demás se convirtió en el principio impartido de IGK Manila durante su vida para que no se quejó.

«Nunca se quejó a pesar de que sabíamos que estaba enfermo, nunca se quejó por sus principios durante nuestras vidas corriendo contra el tiempo, corriendo contra el tiempo para proporcionar servicios», dijo.

Mencionó que la partida de IGK Manila hizo que el pueblo indonesio perdiera la figura de un líder que era un visionario y consistente en el pensamiento o la actuación, y siempre mantenía promesas.

«Siempre es una palabra y actos ejemplares, por ejemplo, cada mañana es examinado por salud, cada mañana nos envía los resultados de un examen de salud», dijo.

Continuó: «Mientras lo conozca desde que Abn estaba allí, nunca fue demasiado tarde y siempre mantuvo su promesa y necesitábamos tales líderes».

Además de estar siempre a tiempo y detallado a algo, Hermawi recuerda a Igk Manila como una figura que tiene una alta ética de trabajo.

«Lo que no podemos seguir es que tiene su sede siete días a la semana. Así que el sábado, el domingo, siempre está en la oficina», dijo.

En cuanto al último momento de momento memorable con IGK Manila durante su vida, fue cuando el 83 aniversario de IGK Manila en julio de 2025 fue diseñado deliberadamente como una sorpresa para el ex gerente del equipo nacional de Indonesia.

«El mes pasado celebramos su edad 83 que realmente no quería, pero sí, lo logramos de esa manera, dimos varias sorpresas, dijo que estaba feliz, feliz de ser golpeado por muchas personas de varias generaciones», dijo.

Hermawi también expresó su profunda tristeza por la partida de IGK Manila, que a menudo se llamaba Opa Manila el lunes por la mañana.



Empoderamiento de IGK Manila en el Partido Nasdem Defending Academy Hall Foto : Antara/Melalusa Susthira K.

«Expresamos un profundo dolor y rezamos para que Opa tenga un buen lugar con él», dijo.

Agregó que el cuerpo de IGK Manila estaría enterrado durante dos noches en el Partido ABN Nasdem hasta el miércoles (8/20) para promover el cuerpo será incinerado en el Gatot Soebroto, Yakarta del Ejército Central (RSPAD).

«Toda Indonesia, hemos dado la triste noticia de poder presentarle sus últimos respetos a más tardar el miércoles a las 10:00 de la mañana antes de ser cremado en Gatot Subroto», dijo. (Hormiga)