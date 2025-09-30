Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicles, Square Enix Release Program

«Final Fantasy Tácticas: El director del juego de Ivalice Chronicles ”Kazutoyo Maehiro sabe que no te gusta su juego, pero quiere que lo desanime de todos modos.

Liberando el martes, Square Enix«El ivalice Chronicles» es una actualización fiel del juego clásico de culto de 1997 del editor de juegos japonés «Tácticas de Final Fantasy«Que sigue a la agitación en el reino titular de Ivalice después de la muerte del rey.

«Cuando se trata de juegos de rol tácticos en general, creo que es uno de esos géneros en el que, debido a que parece tan complicado de un vistazo, tal vez hay muchos jugadores que podrían pospicarse un poco debido a cómo se ve o intimidado por él», dijo Maehiro a él «, dijo Maehiro Variedad en una entrevista a través del traductor el mes pasado. «También es un género en el que, si realmente lo intentas, podrás ver cuán divertido y agradable es realmente. Yo mismo soy fanático de los juegos de juegos de rol tácticos».

Agregó: «Con ‘Final Fantasy Tactics’, la característica clave de la misma, o la característica clave, realmente fue el encantador arte de estilo de píxeles, así como los mapas de batalla isométricos 3D. Y así con ‘las crónicas ivalice,’ queremos poder mantener esa base, pero mejorar las imágenes y aumentar la que es más atractiva. se siente como si el jugador entrará en un libro de cuentos «.

Si bien es querido por muchos, es un juego que rompe la base de fans entre la comunidad de «Final Fantasy» debido a su naturaleza táctica. En pocas palabras: a los jugadores generalmente les gustan los juegos tácticos o no lo hacen, e incluso el amor profundo por una IP no puede hacer mucho para cambiar eso.

Al embarcarse en esta nueva versión de «tácticas» con «The Ivalice Chronicles», Maehiro (que ha estado con el desarrollador de «Final Fantasy» Square desde 1995, fue parte del equipo de diseño original de «tácticas» en 1997, y también es la mente creativa detrás de 2023 «Final Fantasy XVI») sabía que era para todos, pero no dejó que ese deterioro de la pasión interna de 2023 y la comunidad de 2023.

«Cuando se trata solo del género RPG táctico en general, creemos que es uno de esos juegos donde hay mucho apoyo fuerte para el juego en sí, pero al mismo tiempo, simplemente no es necesariamente el género que se adopta realmente ampliamente», dijo Maehiro. «Dicho esto, si ‘Oivalice Chronicles’ se convierte en un éxito, creo que conduciría a poder demostrar que hay viabilidad, no solo desde una perspectiva del juego, sino que incluso desde una perspectiva comercial, sobre estos tipos de juegos. Y así, a través de eso, creo que no voy a ser una gran posibilidad de explorar cosas como las secuelas, por ejemplo, o los nuevos titles. Por lo tanto, creo que no habrá en Behalf de no solo el equipo, sino que solo el equipo, sino que solo es un equipo, sino que solo el equipo, sino también de la que solo el equipo, solo es un equipo, solo una de las secuelas. El género TRPG, yo mismo: realmente espero que eso sea algo que podamos hacer «.

Más allá de la oportunidad de hacer juegos de rol más tácticos, si el apetito existe después de «The Ivalice Chronicles», la esperanza de Maehiro para el futuro de la franquicia de «Final Fantasy» es una mejora en su calendario de lanzamiento, «dado que realmente no ha habido tanta una cadencia quizás consistente de poder lanzar juegos».

Maehiro dijo: «Esto no es necesariamente algo que sea una decisión de la compañía o algo así, en realidad tampoco es algo que pueda prometer con seguridad, pero al menos deseo una cadencia en la que la liberación de títulos se acorte entre lanzamientos y podemos entregar más productos que son mucho más convincentes en un tiempo más corto».