Final ARRC 2025, el equipo Astra Honda Racing se centra en acelerar el rendimiento de Andi Gilang en la clase ASB1000

TailandiaVIVA – Gerente de deportes de motor PT Astra Honda Motor (AHM), Johanes Lucky Margo Utomo, está prestando más atención a uno de sus corredores, Andi Gilang, en la clase ASB1000, en la final del Campeonato Asiático de Carreras en Carretera (ARRC) 2025 que se celebrará en el Circuito Internacional de Chang. BuriramTailandia, del 5 al 7 de diciembre de 2025.

Explicó que esto se debía a que de las cinco series que se habían realizado, Gilang sólo había anticipado 73 punto y está a 79 puntos del líder de la clasificación, el corredor tailandés Nakarin Atiratphuvapat.

«Para Andi en ASB1000, Andi todavía está en la parte inferior. Así que Andi intentará subir a la cima», dijo Lucky cuando se reunió en el Circuito Internacional de Chang, Buriram, Tailandia, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Tres motocicletas de la tercera serie CBR para los corredores del Astra Honda Racing Team (AHRT) Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Dado que el partido corría el riesgo de decidirse, seguramente habrá una presión adicional para ellos. El objetivo es el podio», afirmó.

Mientras tanto, en la categoría ASB1000, Lucky explicó que Andi Farid Izdihar seguía en octava posición. TRHA Espera que el corredor que habitualmente se llama Gilang pueda desempeñarse mejor y mejorar su posición en las dos últimas carreras.

Además, Lucky también destacó el nivel competitivo de los rivales de Tailandia y Malasia, que parecían aumentar la tensión de la carrera y lograrían llegar a la final. ARRC 2025 Se predice que será feroz.

«Actualmente también están los de Tailandia, también los hay competitivos de Malasia. Entonces, ¿cómo se llama? También hay muchas incorporaciones en esta final», dijo.

Se sabe que Lucky ha enfatizado anteriormente que antes de la serie final del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta (ARRC) de 2025, su equipo se está centrando en los esfuerzos de entrenamiento y en la gestión de las emociones de su equipo de carreras.

Lucky admitió que el aspecto psicológico del aumento de presión antes de la final del ARRC 2025 fue uno de los factores principales y cruciales que también determinó el desempeño de los tres corredores del Astra Honda Racing Team (AHRT) en esta serie.

«Además, esta vez en ARRC 2025 también nos uniremos a tres clases. En (clase) AP250, luego en SS600 y en ASB1000. Y en 250, en realidad somos los líderes», dijo Lucky.