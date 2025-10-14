Fin del descanso, regreso de Prinsa Mandagie a través del sencillo Return to Me

Jacarta – Cantante y escritor a, mandagie atrapadoFinalmente terminó su descanso del mundo. música. Volvió a saludar a los fans con su último trabajo titulado Return to Me.

Soltero Esta no es solo una nueva canción, sino también un hito importante en el viaje de Prinsa para regresar al estudio, preparar una historia y reflexionar sobre todas las dinámicas que enfrenta en la vida y las relaciones. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Para Prinsa, el regreso al estudio resultó ser un momento muy significativo. Este proceso creativo no es sólo un lugar para trabajar, sino también un lugar para redescubrir el espacio para ser honesto consigo mismo.

Prinsa admitió estar muy entusiasmado con este proceso.

«Estoy muy feliz de estar de nuevo en el estudio para los talleres», afirmó Prinsa en su comunicado, citado el martes 14 de octubre de 2025.

«En realidad, tengo muchas ganas de expresar lo que he sentido», continuó.

En Returning to Me, Prinsa Mandagie transmite directamente las historias que escuchó de las personas más cercanas a ella. Estas historias giran en torno a temas universales como el amor, la separación, la confusión y las dudas que suelen surgir en una relación.

Prinsa explica la principal fuente de inspiración detrás de esta canción.

“Escuché historias de amigos con diversas dinámicas, algunos ya estaban casados, acababan de romper, acababan de iniciar una relación, y también había quienes tenían dudas sobre la relación que mantenían”, dijo Prinsa.

Curiosamente, Prinsa Mandagie enfrentó sus propios desafíos en este proceso creativo, concretamente decidir qué historia quería compartir más con el público.

«Al final, el obstáculo que sentí fue elegir qué historia quería contar ahora», dijo.

Sin embargo, los diversos obstáculos que surgen en realidad fortalecen el verdadero significado de la canción ‘Back to Me’. Prinsa destacó que esta canción narra a grandes rasgos un viaje importante para volver a uno mismo.

El último sencillo de Prinsa Mandagie titulado ‘Back to Me’ ahora se puede disfrutar en todos los servicios de plataformas de transmisión digital en Indonesia.