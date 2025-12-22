Fin del conflicto entre Erika Carlina y DJ Panda, la mediación pacífica pone fin a la retirada del informe

VIVA – El conflicto que había atraído la atención pública entre Erika Carlina Y DJ Panda Finalmente llegó al punto final. Luego de pasar por un proceso de comunicación y mediación fuera de los canales legales, Erika retiró oficialmente la denuncia de presuntas amenazas que realizó anteriormente contra su exnovio. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos, además de poner fin a la polémica que se prolonga desde hace meses.

Erika Carlina, conocida como celebridad y actriz, denunció anteriormente a DJ Panda alias Giovanni Surya Saputra ante la policía de Metro Jaya el 19 de julio de 2025. El informe estaba relacionado con supuestas amenazas y la distribución de datos personales que tuvieron un amplio impacto, incluida la filtración de información confidencial en espacios públicos. Sin embargo, Erika ha retirado el informe. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

DJ Panda y Erika Carlina

La policía confirmó la retirada del informe. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah, confirmó que la solicitud había sido presentada por el informante.

«Sí, así es (revocado)», dijo Iskandarsyah cuando fue confirmado el lunes 22 de diciembre de 2025.

Según la explicación policial, la decisión de Erika de retirar el informe no fue sin motivo. Esta decisión se tomó después de que ambas partes acordaron tomar un camino pacífico a través de la mediación. El proceso se llevó a cabo fuera de los tribunales y resultó en un acuerdo mutuo.

«Han mediado fuera y se ha llegado a un acuerdo», afirmó Iskandar.

Si bien el informe ha sido presentado para su retiro, el proceso de administración legal aún está en curso. Aparte de eso, la policía también acepta solicitudes para resolver casos a través del mecanismo de justicia restaurativa (RJ), que enfatiza el restablecimiento de las relaciones y la responsabilidad moral del perpetrador.

«La carta llegó el viernes pasado. Recibimos la solicitud de RJ de la parte pertinente y actualmente está siendo procesada», dijo.

Antes de que se tomara esta decisión pacífica, DJ Panda se presentó ante el público para disculparse públicamente. Admitió sus errores, especialmente en lo que respecta a las amenazas realizadas a través del grupo de WhatsApp y la distribución de datos personales de Erika a sus fans.

«En nombre de Giovani Surya Saputra, pido muchas disculpas a Erika Carlina», dijo Panda cuando se reunió en la zona de Karet Semanggi, en el sur de Yakarta, el martes 16 de diciembre de 2025.