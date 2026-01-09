Fin de semana, SIM móvil Sábado 10 de enero de 2026 Disponible en varias ubicaciones

Jacarta – Los propietarios de permisos de conducir (SIM) cuyo período de validez está a punto de expirar ahora están de vuelta para disfrutar de la comodidad. Servicio de coche SIM alrededor vuelve a estar operativo para atender extensiones SIM sin tener que desplazarse a la oficina de Satpas.

El sábado 10 de enero de 2026, Polda Metro Jaya activó cinco coches SIM móviles repartidos por varias zonas de DKI Yakarta. Este servicio es una opción para personas que quieran tramitar de forma más concisa la renovación de su SIM, especialmente los fines de semana.

Refiriéndose a la información citada por el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional VIVA AutomotrizLos servicios para los residentes del sur de Yakarta están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden visitar la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para el área occidental de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en el campus de Anggrek Binus. Mientras tanto, los residentes del norte de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en LTC Glodok.

Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden acceder a los servicios de SIM móvil en Grand Mall Cakung. Todos los puntos de servicio en Yakarta están abiertos de 08.00 WIB a 12.00 WIB con cuotas de cola limitadas.

No sólo prestan servicios en el área de la capital, los automóviles Mobile SIM también están presentes en varias áreas de amortiguamiento. En Bandung, los servicios están disponibles en King’s Shopping Center y Dago Plaza con horario de atención desde las 08.00 WIB hasta el final.

Para los residentes de Bogor, la extensión de SIM se puede realizar en Jambu Dua Mall con tiempos de servicio relativamente largos, es decir, de 07.00 WIB a 18.00 WIB. Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden visitar la oficina del distrito de West Bekasi, que atiende de 08.00 a 10.00 WIB.

Cabe señalar que los autos con SIM Móvil solo atienden extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM en los Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que se deben traer incluyen fotocopia del KTP vigente, fotocopia y licencia de conducir original, así como comprobante de examen médico. De acuerdo con el PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.