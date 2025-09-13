Fin de la polémica Uya kuya-sherina munaf: los gatos son devueltos y pacíficos

Yakarta, Viva – Presentador Vas a o el principal solar y artista Sherina Munaf acordó completar la polémica de la propiedad un número gato Las víctimas de saqueo de una casa de celebridades que también es miembro del DPR inactivo, se calcula.

«Alhamdulillah, después de la aclaración. Ciertamente también tiene un alto sentido de la humanidad. Esto es lo que ciertamente pretendemos que los mediadores. Después de mediar de esta buena intención, estuvieron de acuerdo con las deliberaciones familiares», dijo el comisionado de policía del metro de East Jakarta, Alfian Nurrizal, después del examen en el examen de la policía del metro de East Jakarta, el viernes por la noche.

Explicó que su partido había aclarado relacionado con la propiedad de gatos de Sherina Munaf y Surya Utama (Uya Kuya).

Artista Sherina Munaf después del examen sobre el Cat Uya Kuya

Alfian también agradeció a ambas partes que podían decidir los resultados de este problema pacíficamente y respetarse mutuamente.

Mientras tanto, afirmó la abogada de Sherina Munaf, Adit, su cliente no tenía malas intenciones con respecto a la existencia de estos gatos.

Según él, Sherina solo ayudó en función de un sentido de humanidad.

«No hay intención de nada de Sherina o Indira, solo la humanidad pura», dijo Adit.

En la misma ocasión, Uya Kuya explicó desde el principio que solo quería garantizar la existencia de sus gatos perdidos.

Uya dijo que todavía había tres gatos que no habían sido encontrados, a saber, Miss América, Ken y Sora.

«De hecho, solo me aseguraron cuántos gatos había en Sherina, cuántos gatos sostenía. Hasta ahora todavía hay tres colas que no han regresado», dijo Uya.

Uya dijo que el que acababa de regresar de Jember, el equipo de investigación le pidió inmediatamente a Java que asistiera a la sede de la Policía del Metro de East Yakarta.

«Entonces, después de salir del aeropuerto, inmediatamente llamé, pude no venir aquí, estaba presente de inmediato y me pidió más aclaraciones de la cantidad de gatos», dijo Uya.

Además, Uya admitió que acaba de descubrir que el gato en Sherina Munaf tenía cinco años.

«Yo mismo no lo sé con certeza, porque dije que si no estoy equivocado tres, cuatro o cuántos. Aparentemente hay cinco en Sherina. El punto es que no tengo ningún problema con Sherina», dijo Uya.

Con este acuerdo pacífico, la policía del metro de East Yakarta espera que los gatos polémicos de Uya Kuya y Sherina Munaf puedan resolverse a fondo sin extender el conflicto.

El examen de Sherina Munaf para aclarar las cargas en las redes sociales con respecto al rescate de gatos propiedad de Uya Kuya en la Policía del Metro East Yakarta duró 12 horas.

Sherina llegó a la sede de la policía de East Yakarta desde el viernes por la mañana alrededor de las 10:00 WIB acompañado de su asesor legal, Adit.

Sherina acababa de ser examinada por el investigador de la policía de East Yakarta, Satreskrim, alrededor de las 22:00 WIB y no dijo mucho sobre el proceso de examen desde el viernes por la mañana. (Hormiga)