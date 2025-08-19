Fin de Heat Opang Rampas Ojol Key y Force Passengers, este es su destino

South Tangerang, Viva – Caso viral de Pangkalan Ojek (Opang) Forzó el bloqueo de la motocicleta que pertenece conductor Taxi de motocicleta en línea que están esperando a los posibles pasajeros en el área de la estación Pondok Ranji, Bajahir paz.

Pasajero La mujer llamada Ken, que tenía una discusión con Opang, decidió resolver el problema de manera familiar.

«Después de dos llamadas, decidí seguir un camino pacífico sin ninguna coerción, sin ninguna amenaza. Realmente quiero hacer las paces con el padre de Opang», dijo Ken en un video de aclaración, citado el miércoles de agosto de 2025.

Mediación de Opang vs Ojol en la estación Pondok Ranji

Ken expresó su agradecimiento a la policía que rápidamente siguió a este caso. Él cree que los perpetradores no repetirán sus acciones. Ken también le pidió al público que dejara de intimidar a los perpetradores. Espera que este caso pueda ser una lección para Opang y ojol puede vivir uno al lado del otro.

«También espero que no haya más intimidación para el Padre, mantengamos los sentimientos de su familia y ayudemos a apoyar para que el sistema de Ojol y Motorcycle Taxi pueda ser justo al lado, pueda hacer las paces y no hay eventos más similares que experimenté en el futuro», dijo.

Mientras tanto, el jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, agregó que el autor llamado Firdiansyah (43) había sido enviado a casa después de que el caso terminó pacíficamente. Sin embargo, FirdianSyah debe informar.

«Nos preparamos de acuerdo con el acuerdo para informar a Binmas», dijo Bambang.

Anteriormente informó, Viral en las redes sociales, se dijo que un taxista de motocicleta base había revocado por la fuerza la motocicleta clave propiedad de un taxista de motocicleta en línea que estaba esperando un posible pasajero en el área de la estación Pondok Ranji.

Este incidente fue publicado por la cuenta de Instagram @tangsel_update. En su publicación se dijo que en ese momento el posible pasajero estaba a punto de apresurarse al hospital (RS), pero el conductor de Opang evitó porque el taxista de motocicleta en línea ordenó que se tomara su llave de moto.

Los posibles pasajeros afirmaron rogarle al conductor de Opang que devuelva la llave de la motocicleta del conductor de OJOL y estén dispuestos a ir al hospital utilizando sus servicios de Opang, no montar a Ojol. El posible pasajero afirmó que la tarifa dada por Opang se duplicó.

«Y cuando no lo hago, quiero usar Opang siempre que suelte a su hermano, finalmente liberado y debo estar obligado a ser un Opang que cuesta 2x Lipatt», dijo desde la cuenta, el lunes 18 de agosto de 2025.