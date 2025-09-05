Filmsharks recoge un fantástico estreno en el festival ‘El mal que nos ata’

Sharks ha atrapado los derechos de ventas internacionales sobre «el mal que nos ata» («Todos Los Males»), una coproducción de Chile-México de Nico Postiglione («Inmersión») que se inclinará en la competencia en la próxima edición del fantástico festival de Austin.

Respaldado por Oro Films, Whisky Content and Frame, el thriller de set de Valdivia de la década de 1950 sigue a Daniel, un niño que recientemente perdió a su madre y conoce a los Riedels, la familia de su padre-origen alemán. Aislado por su desconexión cultural, Daniel encuentra consuelo en Ema, una chica que desenterrará los oscuros secretos de los Riedels.

Cuando EMA desaparece y la tragedia está cubierta, Daniel enfrenta la traición y decide buscar venganza antes de irse.

Como un proyecto de trabajo en progreso, la película se exhibió en la película de Cannes Marché Du Film Showcase Tallinn Black Nights Goes to Cannes en 2024. Se benefició del Audiovisual Fondo de Fomento de Chile y Corfo Ifi Los Ríos.

Filmado en Southern Chile con Dop Benjamín Echazarreta («Gloria»), el largometraje está protagonizada por Catrin Striebeck («El Protocolo de Milán»), Tilo Werner («The People vs. Fritz Bauer»), Teodoro Bustos y Fernanda Finsterbusch («Aplicaciones»).

La primera característica de Postiglione, «Inmersion», tuvo su estreno internacional en Tallinn Black Nights, donde se llevó el premio especial del jurado. La película fue seleccionada y galardonada en festivales más diferentes como Toulouse, Torino y Miami.

«Fantástica Fest ofrece al cine de género con ambición artística una puerta de entrada única para el mercado estadounidense», dijo el productor Dominga Ortúzar Lynch en Oro.

«Queremos que la película se conecte a través de territorios y la experiencia de Filmsharks para llevar películas de género a audiencias amplias es invaluable», dijo.

Postiglione agregó: «Nos propusimos tejer el drama, el thriller e incluso los momentos de terror. Fantástico Fest se siente como el hogar adecuado para una historia arraigada en el pasado de Chile».

La ejecutiva de Filmsharks Adquisitions Sofía Terán Corsini elogió el título como una «joya psicótica de quema lenta» que ya atrae al máximo interés en el festival.