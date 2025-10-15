FilmSharks consigue los derechos del thriller «Insurrection»

Guido Rudcon sede en Buenos Aires CineTiburones ha asegurado todos los derechos, incluida la propiedad intelectual derivada, de “Insurrección”, un proyecto cinematográfico de suspenso y acción provocativo y con carga política, en colaboración con el aclamado actor y productor colombiano. Marlon Moreno (“El Capo”, “Perro come perro”).

Escrita por el guionista colombiano Mauricio Marulanda González, “Insurrección” está en desarrollo con planes para versiones duales en español e inglés.

Concebido como “Enemigo público” y “La identidad Bourne” (y “Nuevo Orden”), el proyecto busca fusionar una narración de género de alto octanaje con un pulso sociopolítico agudo.

Para la versión en español, Marlon Moreno – de la serie de televisión de Disney+ “El Capo”, el éxito de Sundance “Dog Eat Dog”, la serie mejor posicionada de Netflix “La Venganza de Analía” y el éxito de taquilla “Corazón de León” – se une como productor ejecutivo y colaborador creativo, aportando poder de estrella y visión creativa.

Con un telón de fondo de corrupción y malestar social, “Insurrección” sigue a Nicolás Díaz, un profesor de derecho que, desilusionado por el sistema, lidera una célula insurgente enmascarada que transmite en vivo los juicios y ejecuciones de políticos de alto rango.

Mientras su mensaje electriza al público, las fuerzas estatales buscan desenmascarar al misterioso líder, solo para descubrir que ha asumido la identidad de un hombre que murió 22 años antes.

El proyecto se ajusta a la estrategia de FilmSharks de desarrollar IP audaces y socialmente reflexivas con potencial cruzado.

«Hay que apostar por historias con impacto, sin temer si son políticamente correctas o no», dijo Rud. Variedad.

«‘Insurrección’ se hace eco del malestar de las sociedades iberoamericanas: un grito contra la desigualdad y la manipulación. Es una propiedad intelectual creada para una gran controversia, un debate profundo y una participación masiva de la audiencia».

Moreno describió el proyecto como un reflejo artísticamente ambicioso y emocionalmente resonante del mundo actual.

«No es sólo una historia, es un pulso, un llamado colectivo e íntimo a cuestionar el poder, la memoria y la dignidad», dijo. “Fusiona lo personal y lo épico para interrogar los tiempos en que vivimos”.

El anuncio fortalece la posición de FilmSharks como uno de los principales grupos de cine independiente de Iberoamérica. Con más de 35 créditos de producción y asociaciones con Sony, Warner Bros., Universal, Disney, Videocine y Patagonik, FilmSharks continúa expandiéndose desde las ventas y las remakes hasta el desarrollo original de alto concepto.

Una fuerza en el mundo cruzado del cine latinoamericano y de Hollywood, Rud también participa en títulos recientes o futuros como la película de género “Félix” de Demian Rugna, la película de ciencia ficción “Pacífico”, con Manolo Cardona de “Undertow”; El thriller de Pancho Rodríguez, respaldado por Disney, “Abracadáver” y “Do Not Enter” de Hugo Cardozo, vendidos en más de 45 territorios para su estreno en cines.