Films du Losange presenta fotograma de Riley Keough en la película de Albert Serra

Películas de Losange ha revelado una primera imagen de Riley Keough en Alberto SerraLa misteriosa nueva película de «Fuera de este mundo».

Keough lidera el elenco de la película en inglés de Serra junto a F. Murray Abraham, Evgenyia Gromova y Liza Yankovskaia.

“Out of This World” sigue a una delegación estadounidense que viaja a Rusia en medio de la guerra de Ucrania, mientras intentan resolver una creciente disputa económica. El proyecto profundiza en la rivalidad de décadas entre Rusia y Estados Unidos, combinando la singular visión cinematográfica de Serra con una tensa narrativa geopolítica contemporánea. Ahora en posproducción, “Out of This World” se rodó durante cuatro semanas este verano en Letonia con Forma Pro. Serra capturó hasta 800 horas de metraje.

La película supone el octavo largometraje de Albert Serra, ganador de dos premios César por “Pacifiction” –que también compitió en el Festival de Cannes– y de la Concha de Oro por “Tarde de soledad” en San Sebastián.

Producida por Les Films du Losange, Idéale Audience Group y Andergraun Films, en asociación con Felix Culpa y en coproducción con Rosa Filmes y Pandora Film, “Out of This World” continúa la exploración de Serra del poder, la diplomacia y la tensión humana a través de su inconfundible estilo de autor.

El equipo de Alice Lesort en Losange Films, la boutique de producción y ventas de autor dirigida por Charles Gillibert de CG Cinema, inicia las ventas internacionales en el AFM. Les Films du Losange también distribuirá “Out of This World” en Francia.