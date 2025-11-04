FilmQuest Film Market se lanzará en 2026

Un nuevo mercado cinematográfico busca crear nuevos avances para proyectos centrados en el género.

Jonathan Martin, cineasta que también es fundador y director del festival de género. Búsqueda de películay Jon Fitzgerald, director de festival, cineasta y curador que cofundó Slamdance, han anunciado la creación del Mercado FilmQuest. Marin y Fitzgerald, que se lanzará el próximo año, son cofundadores y socios del proyecto, que será una plataforma centrada en el género y se llevará a cabo junto con el festival en Provo, Utah.

«Creo que podríamos hacer algo muy diferente», dice Martin. «No queremos que esto sea simplemente otro AFM o simplemente imitar a todos los demás. ¿Qué podemos aportar que agregue valor a la industria y al espacio del mercado? Obviamente, existe el negocio entre empresas, pero ¿cómo educamos, informamos y entusiasmamos a la gente por volver a un mercado? Cuando lo analizamos, los mercados más exitosos tienen un festival de cine adjunto y ese tipo de experiencia, así que eso es algo de lo que estábamos analizando».

FilmQuest se lanzó en 2014 y acaba de concluir su edición más reciente el 1 de noviembre. La programación de este año incluyó más sesiones profesionales bajo el lema Camp Cthulhu del festival, incluidas clases sobre casting, acrobacias, escritura de guiones y distribución alternativa, esta última impartida por el propio Fitzgerald.

“Fue en parte un experimento decir: ‘Está bien, ¿cómo funciona este flujo si pongo tantos laboratorios y talleres como parte del festival?’ Estoy aprendiendo pequeños detalles sobre cómo hacer que esto sea parte de un mercado, pero diferente”, dice Martin.

Fitzgerald, que ha supervisado varios mercados cinematográficos, incluidos Abu Dhabi, Slamdance y American Film Conference, dice que los aspectos educativos diferenciarán el mercado de otras oportunidades, y FilmQuest fue una prueba de concepto perfecta.

«La gente se para atrás y se queda para hacer preguntas y presentaciones», dice. «Quieren aprender. Incluso si la gente conoce los conceptos básicos (pueden leer un artículo y descubrir lo que significa la distribución, y saben quiénes son A24 y Neon), no saben acerca de la distribución alternativa. No saben que hay un trillón de oportunidades para hacerse cargo de su estreno. No saben quiénes son los actores, y debido a que el género es un tema candente y su base de fans es imperecedera, la gente vendrá. Pueden hacer proyecciones de mercado, tal como lo hacen en Cannes, para cineastas que tal vez no tengan «Han sido invitados al festival, pero todavía quieren proyectar su película. Podemos tener una gran cantidad de materiales y recursos. Soy un gran admirador de brindarles a los cineastas kits de herramientas y planes de estudio para ayudarlos a avanzar en sus carreras».

Martin también cree que el aspecto educativo puede ayudar al aspecto comercial de la industria más allá de los artistas.

“A esto se suman los distribuidores y tal vez incluso las ventas”, afirma. «No todas y cada una de estas personas son cineastas. No conocen todas las películas que hay. Es posible que estén al tanto y conozcan algunas de ellas, pero es posible que no estén tan conscientes de las tendencias como tal vez un festival de cine, porque estamos recibiendo un par de miles de inscripciones. Estamos viendo ciertas cosas antes de que otros las vean. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso al mercado? El ímpetu de lo que queremos hacer es: ‘¿Cómo podemos mejorar la industria a través de un mercado?'»

La pareja también está ansiosa por lanzarse al mercado en 2026 y luego modificarlo según sea necesario, incluida la posibilidad de expandirse más allá de los cineastas de género.

«Incluso si no está en todo su esplendor, hay suficiente que podemos hacer en nuestro primer año para presentarlo, y simplemente crecerá», dice Fitzgerald.

Es importante destacar que el dúo cuenta con el respaldo de la ciudad de Provo, que se encuentra en un patrón de crecimiento, con más hoteles y lugares en construcción en el centro. También están ansiosos por generar impacto económico en la comunidad.

En última instancia, Fitzgerald señala éxitos anteriores en festivales como Slamdance para mostrar cómo FilmQuest Market puede tener éxito.

«Todos sabemos que Hollywood está quebrado, pero también sabemos que los festivales de cine son el alma del talento emergente», dice. «Continúan haciendo otras cosas, ya sea Wes Anderson o, la lista es bastante larga… Mostramos la primera película de Christopher Nolan, los hermanos Russo. Todos estos muchachos salieron de festivales. Entonces, ¿por qué no podemos crecer y apoyarnos en eso y hacer algo más que simplemente proyectar una película? Hay más que puedes hacer con un mercado en esta cultura: ‘Aquí están los recursos, aquí está la clase magistral, aquí está el taller y aquí está el retiro. Vamos a tener un poco». divertido.»

Martin se hace eco del sentimiento y cree que el ambiente del festival puede transformar la industria en algo un poco más alegre.

“Queremos que el espíritu de rock n’ roll libre y genial de FilmQuest se traduzca en una experiencia de mercado, donde las películas y el negocio del cine y la realización cinematográfica vuelvan a ser divertidos”, afirma. «Donde el mercado en sí se siente como la comunidad de campamentos cinematográficos de FilmQuest, y es un lugar donde la gente no quiere irse y espera volver una y otra vez. Es esa ideología que creo que podemos imbuir y agregar al espacio del mercado la que entusiasmará y atraerá».