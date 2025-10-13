FilmQuest espera ampliar la presencia de Utah con la salida de Sundance del estado

Con sede en Provo, Utah Búsqueda de películaYa uno de los festivales de cine de género más concurridos, tiene la oportunidad única de avanzar con una huella aún mayor en el estado cuando su hermano mayor de la industria, Sundance, con sede en Park City, se dirija a Colorado después de su edición de 2026.

“La ciudad de Provo nos respaldará plenamente para convertirnos en el festival más importante del estado y posiblemente de la región”, dice el fundador y director del festival de FilmQuest, Jonathan Martin. «Tenemos algunos amigos en la legislatura que hemos cultivado a lo largo de los años con los que hablaremos y estableceremos esa voz y esa comunidad aquí».

FilmQuest, especializado en fantasía, terror, ciencia ficción y más, se lanzó en 2014 cuando Martin, también cineasta, imaginó un festival que pareciera verdaderamente independiente.

«No estamos estableciendo acuerdos con distribuidores, transmisores y estudios para mostrar sus películas que ya están planeando estrenar de todos modos», dice Martin. «Queremos celebrar los descubrimientos y encontrar las voces del mañana».

Además, cuando el equipo detrás de FilmQuest comenzó a encontrar la identidad del festival, éste se convirtió en un tipo diferente de festival.

«Realmente somos este evento con vibraciones de rock ‘n’ roll», dice Martin. «Vendrás al festival y te codearás con todo el mundo. Nadie se subirá a una limusina negra por la noche. Entrarás, conocerás a todos los que están allí y potencialmente entablarás una relación allí. Por ejemplo, Sean Gunn estuvo aquí hace un par de años y simplemente está saliendo con todo el mundo, intercambiando números de teléfono con personas que conoce allí mismo, cineastas prometedores y hambrientos. Todos nos llevamos bien y estamos más relajados».

Martin dice que la equidad es fundamental para el festival.

“Todos son bienvenidos y no hay prejuicios”, afirma. «No me importa si eres blanco, negro, latino, asiático, LGBT; todos somos iguales en esto. Eso es lo que estamos haciendo aquí: ayudarte a encontrar esas oportunidades y también expandir tu red. Y no es que no nos tomemos a nosotros mismos en serio, pero no se siente como si hubieras entrado a una iglesia y todo es mojigato. Esto es algo muy importante para que las personas se sientan bienvenidas por lo que crearon y quiénes son».

Fundador y director de FilmQuest Jonathan Martin Josh Tug

La programación de características de este año incluye muchas historias locas: una banda de metal lucha contra caníbales (“Jump Scare”), un universitario intenta escapar de un barbero asesino (“Bad Haircut”) y se elabora una bebida saludable y mortal (“Kombucha”).

Además, FilmQuest enfatiza una competencia de guiones no producidos y una sólida selección de cortometrajes. El ganador del gran premio de cortometrajes de 2024 fue el Oscar de este año “No soy un robot”, que reforzó la intuición de los programadores sobre la narración de calidad.

«Muchas de estas cosas vendrán dictadas por nuestro gusto personal», dice Martin. «No voy a decir que alcanzamos 1000, pero creo que alcanzamos .950. Creo que hacemos un muy buen trabajo al identificar cuáles son los mejores largometrajes de género independiente que están disponibles para nosotros, y los mejores cortometrajes de género, como lo demuestra el hecho de que nuestro gran premio al cortometraje terminó ganando el Oscar el año pasado. Lo hemos demostrado».

Otras actividades durante el festival fomentan la creación de comunidad entre cineastas y fanáticos, con muchas reuniones, laboratorios de la industria impartidos por talentos como los escritores de “Quiet Place” Scott Beck y Bryan Woods, fiestas y proyecciones especiales, todo lo cual muestra un lado de Provo diferente al que la gente espera.

«Hay algo para todos», dice Martin. «Es una plataforma de lanzamiento para las voces más emocionantes y talentosas del cine de género actual que pueden haber sido descubiertas o no».