Filmquest anuncia la alineación 2025 con películas de ciencia ficción, horror y fantasía

CineUno de los festivales de cine más grandes y de más rápido crecimiento especializado en ciencia ficción, fantasía y horror, ha anunciado su alineación de 2025. La duodécima edición del festival se lleva a cabo del 23 de octubre al 1 de noviembre en el centro de Provo, Utah.

La alineación de este año incluye características y cortometrajes de cineastas y estrellas como Ryuhei Kitamura, Lena Headey, Georgina Campbell, Jon Heder, Sean Gunn, Jimmi Simpson, David Dastmalchian, Iko Uwais, Mekhi Phifer, Andrew McCarthy, Chandler Riggs, West West, CHANNY KELY, Danny Glover, Danny Glover, Danny Globund Teri Hatcher, Cameron Monaghan, Pollyanna McIntosh y más.

“Filmquest continúa desafiando las expectativas y llamando la atención en toda la industria, tal como ha establecido

en sí mismo como uno de los mejores festivales de cine de género del mundo a través de su programación de calidad y rápidamente

Comunidad en expansión «, dijo el fundador y director del festival Jonathan Martin.» El festival se ha convertido en un

Evento histórico centrado en uno de los lugares más improbables en nuestra impresionante casa del centro de Provo,

Utah, y no debería extrañarlo por cualquiera que le guste descubrir el mejor talento y emergente

Voces en el cine de género hoy. Para aquellos que no han experimentado el festival, nunca hay un mejor momento

para venir y ver por sí mismo de qué se trata todo el alboroto y descubrir por qué muchos dentro de la industria han

Aviso y he venido a abrazar nuestro espíritu de rock n ‘roll en las montañas de Utah «.

Los estrenos mundiales de este año incluyen el thriller de terror de acción de Ryuhei Kitamura «Labyrinth», protagonizada por Mekhi Phifer, Shane West, Chris Klein, Alexxis Lemire y Tommy Flanagan; El thriller de ciencia ficción, «Orion», del director Jaco Bouwer protagonizado por Andrew McCarthy, Drew Van Acker y Debby Ryan; La película de terror de la casa de rock n ‘roll infundida de Donnie Hobbie «Jump Scare»; y el thriller de comedia oscura española de Zoe Berriatúa «Buffet Libre».

Los estrenos regionales incluyen el thriller de Kurtis David Harder «Influencers», protagonizada por Cassandra Naud y Georgina Campbell; El conjunto de thriller de comedia oscura de Chris Marrs Piliero «Appofeniacs», dirigido por Sean Gunn, Jermaine Fowler y Aaron Holiday; La comedia de venganza de Shane Brady «Hacked: un doble titular del karma impulsado por la ira», protagonizada por Chandler Riggs y Katelyn Nacon; La criatura de imágenes encontradas de Anthony Cousin «Frogman Returns»; El horror de imágenes rumano de Adrian Tofei «Ponemos el mundo a dormir», la ciencia ficción de fin del mundo liderada por Jon Heder «I Ve the Demon» del director Jacob Lees Johnson; La comedia de acosador musical de Josh Munds «Peeping Todd»; El thriller de comedia de Kyle Misak «Bad Haircut»; El horror cósmico cósmico oscuro de Jake Myers «Kombucha»; y la comedia de terror retro de Brooke H. Cellars «Los calambres: una pieza de época».

Los estrenos norteamericanos incluyen la implacable película de acción de Tom Botchii «Siphon»; y el horror del período brasileño «la carne en sí» del director Ian SBF.

Some of the guests who will host filmmaking labs and workshops include Scott Beck and Bryan Woods (“A Quiet Place,” “Heretic,” “65″), F.Javier Gutiérrez (“Before the Fall,” “The Wait,” “Rings”), producer Julia Glausi (“Heretic”), and Slamdance co-founder and former AFI Film Festival director Jon Fitzgerald, with more Establecido para ser anunciado más adelante este septiembre.

El festival terminará con un programa de premios audiovisuales el 1 de noviembre con la presentación del Thulhu Trophy a los ganadores en el cine, el cortometraje, el cine estudiantil, la animación y las categorías de videos musicales.