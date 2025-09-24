Filmax toma ‘Mouths of Sky’ para ventas internacionales en San Sebastián

Cine film ha tomado derechos internacionales a «bocas del cielo» («Zeru Ahoak»), el misterio de detective de cuatro partes que se inclina en la selección oficial en el Festival de Cine de San Sebastián de este año.

Una secuela de «Mouths of Sand», la serie de idiomas vascos está dirigida por Koldo Almandoz («Mouths of Sand», «Ghost Ship») y es escrita con el novelista Harkaitz Cano («Black Is Beltza»). Está establecido cuatro años después de la serie anterior y sigue a Nerea García (Nagore Aranburu, «Querer», «»), el ahora ex oficial de policía marcado por su pasado que se ve atraído por un caso de asesinato ritual en Bilbao. Su viejo jefe, Lertxundi, demuestra fundamental mientras se enfrenta tanto a la investigación como a sus propios fantasmas. El tono parece ser más oscuro que ‘Bocess of Sand’ y se encuentra en los rincones más decadentes de Bilbao.

Ivan Díaz, jefe de International en Filmax, agregó: «Cuando vendimos ‘bocas de arena’, nos quedamos con ganas de más. Estaba claro que un universo tan especial merecía continuidad. Ahora el mundo ha crecido con aún más valor de producción que antes».

Con sus tomas nocturnas aéreas, el seguimiento de los automóviles a través de túneles encendidos y banda sonora pulsante, es intencionalmente cinematográfica, que se parece mucho más a una épica de Michael Mann Crime que a las series de televisión regionales. Aranburu, quien puede ser la actriz vasca más ocupada en el festival protagonizada como lo hace en otros tres títulos en la selección oficial se une a un elenco que incluye a Josean Bengoetxea («La Capilla»), Sara Cozar («20,000 especies de abejas»), Miren Gaztañaga («La plataforma») y Ramon Agirre («Money Heist») «)»))

«‘Bouths of Sky’ te engancha directamente desde el primer momento y logra mantener el suspenso justo hasta el final», dijo el productor Marian Fernández Pascal. «Cada nuevo episodio ve que la trama se retira aún más y se vuelve más oscura, más intensa y moralmente desafiante».

Producido por Garabi Films y Txintxua Films con la emisora ​​pública vasca EITB, la serie se emitirá este otoño en EITB y más tarde en RTVE Play, luego de su estreno de San Sebastián.