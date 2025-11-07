Filmax lleva la historia de supervivencia basada en hechos ‘Balandrau’ a AFM

España filmax se ha abalanzado sobre los derechos de venta internacional de la verdadera historia de supervivencia “Balandrau: Where the Fierce Wind Blew”, en el período previo a la AFM.

Drama está inspirado en hechos reales ocurridos en el Pirineo catalán y está basado en el libro “Les Tres Nits del Torb i un Cap d’Any” de Jordi Cruz.

Basado en un guión de Danielle Schleif (“Mediterraneo: La ley del mar”), el drama se centra en los acontecimientos que comenzaron el 30 de diciembre de 2000, cuando un grupo de montañeros inició su ascenso al Balandrau (8.200 pies/2.500 m). Lo que comenzó como una subida despejada y soleada rápidamente se convirtió en catastrófico cuando se produjo una tormenta de nieve inesperada, que desencadenó una de las tormentas más severas jamás registradas en los Pirineos, la columna vertebral del sur de Europa.

“Balandrau…” marca el debut como director de Fernando Trullols, quien ha trabajado como asistente de dirección en más de 25 películas y entre cuyos créditos en First AD se incluye “Un monstruo llama.” Álvaro Cervantes (“Deaf”), Bruna Cusí (“Frontier”) y Marc Martínez encabezan el reparto.

La película está producida por Lastor Media (“Alcarràs”, “El maestro que prometió el mar”), Vilaüt Films (“alcarrás”, “Creatura”), Goroka Contents (“Crims”, “Tor”) y 3Cat, con la participación de la plataforma de streaming Filmin.

Tono Folguera, de Lastor Media, dijo: «Elegimos hacer esta película porque la historia de Balandrau tiene una fuerza cinematográfica excepcional. Es una tragedia de la vida real que impactó a todo un país y que refleja el poder implacable de la naturaleza, la fragilidad humana y la fuerza de la valentía colectiva cuando se enfrenta a lo aparentemente imposible».

Guille Cascante, productor de Goroka Contents, añade: «Después de dirigir un documental sobre la tragedia de Balandrau, que fue nominado a los Premios Gaudí y se convirtió en uno de los más vistos de la historia de TV3, sentimos que esta historia aún tenía mucho que ofrecer. Su impacto nos motivó a llevarla a la gran pantalla, explorando nuevas capas y ofreciendo diferentes perspectivas y supimos que Fernando Trullols era la persona perfecta para convertir nuestra visión en una realidad convincente».

«Estamos muy contentos de tener esta película en nuestra programación de AFM. Su gran combinación de thriller de supervivencia y elementos emocionales dan como resultado una película muy comercial que estamos seguros atraerá a clientes en muchos territorios», dijo Ivan Díaz, director internacional de Filmax, quien presentará un reel promocional durante el mercado. Filmax pretende estrenar el drama en los cines españoles en febrero del próximo año.

La compañía con sede en Barcelona ha estado ocupada recogiendo varias películas y series. En septiembre repuntó comedia musical “A cada lado de la cama” Drama del exilio vasco «Carmelo» de Asier Altuna y la serie de suspense en euskera «Bocas de cielo» que debutó, al igual que “Karmele”, en el Festival de Cine de San Sebastián.