Filmax Boards Ventas en el drama de exilio vasco de Asier Altuna ‘Karmele’

Cine film ha recogido ventas internacionales en «Karmele«Dirigido por el vasco Asier Altuna y producido por Marian Fernández Pascal en San Sebastián con sede en Txalxua Films y Wake Up Time Films.

Inspirada en la novela basada en hechos de Kirmen Uribe «La Hora de Adesternos Juntos», el drama vasco vuelve a sobrevivir la vida de una figura de la vida real, Karmele Urresti, una enfermera forzada al exilio durante la Guerra Civil española. Jugado por Jone LaspiurElla se enamora del trompetista Txomin Letamin (Eneko sagardoy) en Francia, y juntos construyen una familia en París, Caracas y Bilbao mientras navegan por la fractura entre amor, lealtad y convicción política.

Altuna fue golpeada por la densidad de los eventos empacados en la biografía de la pareja: expulsión, trabajo clandestino contra la dictadura, colaboración con la inteligencia estadounidense, dos exiliados en tantas décadas. «La tentación era perseguir el barrido de la historia», admite, pero la película estrecha deliberadamente su mirada. «Tuve que contenerme. Lo que más importaba era su vida interior: su dignidad, pero también sus dudas, miedos y contradicciones».

La relación en el centro de la película refleja esa tensión entre personal y político. Txomin se lanza a la militancia, comprometido con la causa colectiva. Karmele mira hacia la familia, para preocuparse, al futuro de sus hijos. Ninguno de los cayos, y la fractura entre sus caminos se convierte en parte del conflicto central de la película. Altuna insiste en que esto es lo que los hace identificar: fuerza mezclada con fragilidad, amor complicado por la convicción.

El lenguaje en sí se convierte en un campo de resistencia. La madre de Karmele, Carmen, era una maestra prohibida de su profesión por dar clases en vasco. «Fue descalificada y desterrada durante 15 años, simplemente por enseñar a los niños que a menudo no hablaban otro idioma», dijo Altuna a Variedad.

Esa experiencia da forma a la perspectiva de Karmele, incluso en el exilio. Ella se dedica a garantizar que sus hijos recuperen la libertad de hablar la lengua prohibida. «No es solo una historia de militancia o exilio; se trata de transmisión. La identidad se conserva a través del lenguaje. En lo cotidiano, en las pequeñas cosas, también se libra una batalla por la dignidad».

La textura visual y sonora de la película refleja esa interacción entre alegría y pérdida. Las primeras secuencias zumban con música, gente vasca, jazz, salsa que transmiten la emoción del descubrimiento mientras los exiliados navegan por los nuevos mundos. La interpretación del coro de Eeresoinka de Gernika encarna el desafío de una comunidad desplazada, mientras que un verso Bertsolari improvisado regresa a algo primario. Sin embargo, cuando la familia regresa a Bilbao, la banda sonora se cae. «De repente, hay silencio. Esa fue una decisión consciente. Solo entonces se siente realmente el peso de la opresión», explicó Altuna.

Él y el compositor Aitor Etxeberria evitaron la puntuación dramática, inclinándose en su lugar con música diética y la ausencia de sonido. «No queríamos imponer una emoción», explica el director. «El silencio en sí se vuelve opresivo. La audiencia queda espacio para construir su propia narrativa».

Visualmente, la película favorece los elipsis y los detalles. En lugar de recrear las batallas, Altuna persiste en los gestos: un granjero que cambia de leche para los calamares, un padre escondiendo objetos de valor en un cofre, los brazos de una mujer doblados. «La naturaleza tiene su propio drama. Me gusta detenerme en los matices, en lo que nos conecta a la memoria», dijo. «Esas imágenes provienen de historias que escuché cuando era niño, de los fragmentos de la guerra que nos alcanzaron en tiempos de paz. Son parte de mi verdad».

Karmele

Los actores Jone Laspiur («Ane falta») y Eneko Sagardoy («Irati») trabajaron estrechamente a partir de cuentas dadas por los niños sobrevivientes de Karmele, quienes describieron su discurso, gestos y forma de enfrentar la vida. Las semanas de preparación precedieron al brote corto, permitiendo que las actuaciones emergieran naturalmente. «Los actores sabían exactamente dónde estaban en cada escena», recordó Altuna. «Ensayos, disfraces, conjuntos: todo ayudó a entrar en otra época. El resultado se siente equilibrado: rendimiento, puesta en escena, narrativa, todo se apoya entre sí».

Aunque basado en la experiencia vasca, «Karmele» tiene como objetivo más amplio. Pregunta qué sucede cuando el mundo se derrumba y las personas se ven obligadas a decidir entre la rendición y la dignidad. «Esta no es solo otra película de la Guerra Civil. Si los mismos eventos ocurrieran hoy, en cualquier lugar se violan los derechos y se imponen el miedo, sería la misma historia. Habla de cómo sostenemos a la humanidad en medio del caos».

El director se siente especialmente atraído por la forma en que sus protagonistas eligieron el arte como una forma de resistencia. Los exiliados vascos formaron el coro Eeresoinka para recorrer Europa, advirtiendo sobre el avance del fascismo a través de la música y la danza. «Contra la violencia y el autoritarismo, optaron por la cultura. Creían que el arte podría alertar a las democracias sobre la barbarie», dice.

Altuna ve paralelos hoy. «Esa frontera entre la libertad y la opresión puede difuminar muy rápidamente. En un momento en que el totalitarismo resurge en diferentes partes del mundo, el cine también puede ser una forma de resistencia y continuar creyendo en la posibilidad de un mundo más justo».