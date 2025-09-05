Filmax Boards El thriller debut de Bruno Martín ‘Luger’

Con sede en Barcelona Cine film ha asegurado los derechos de ventas internacionales a «Luger», el debut característico del cineasta español Bruno Martín.

Un thriller oscuro cómico y con alimentación de acción, la película ya está atrayendo una fuerte atención en el circuito internacional de género de género.

«Luger» se estrenará mundialmente en la sección oficial del fantástico festival de Austin, el festival de género más grande de los Estados Unidos, cuya próxima edición tiene lugar del 18 al 25 de septiembre. Luego se proyectará en competencia en el Fantástico Fantástico Fantástico Festival de Cine de Estrasburgo, que se inaugurará el 26 de septiembre, antes de debutar en español en el Festival de Cine de Sitges, una de las principales plataformas de género del mundo.

Producido por José Luis Rancare en La Dalia Films («The Andayly», «The Forgotten Killings»), «Luger» se inspira en los thrillers de alto octano de la década de 1980. El guión fue coescrito por Martín y Santiago Taboada («iguales»).

Ubicado en el transcurso de un día frenético en una zona industrial desmoronada fuera de una gran ciudad española, la película sigue a Rafa y Toni, a los buscadores de pequeños tiempos que trabajan para Angela, un abogado de la moral cuestionable, que encuentra «soluciones rápidas» para sus clientes.

La suerte del dúo se vuelve cuando descubren una reliquia de la Segunda Guerra Mundial escondida en la troncal del automóvil de un cliente, que vale la pena una fortuna en el mercado negro. Pero lo que parece una ganancia inesperada rápidamente en una cadena de traición, enfrentamientos de chatarra y violencia creciente.

El elenco está dirigido por David Sainz («El Departamento del Tiempo») y Mario Mayo («Voy a aplastar a todos»), unido por Ramiro Alonso («La furia de un hombre paciente»), Ángel Acero («The Last Circus»), Ana Turpin («Amar Es para Siempre») y Martyn tynly.

Para Martín, «Luger» representa un regreso al fantástico festival de Austin después de ganar hace dos años, el premio de la audiencia como productor de la comedia de acción de Kike Narcea «OS Reviento» («I’ll Crush Y’all»), que también enganchó el premio de audiencia X-Treme de Midnight de Sitges.

«Es una película de bajo presupuesto, pero en acción y risas, que recuerda a las primeras películas de Ritchie», dijo Ivan Díaz, jefe de internacional en Filmax. «La película está creando un gran zumbido en el circuito del festival, mientras que también es muy comercial y entretenido».