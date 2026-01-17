Filmar con Fajar Sadboy mareó a Arif Brata

Jacarta – Divertido eres un hermano blas admitió que enfrentó sus propios desafíos cuando tuvo que compartir el lugar de rodaje con Amanecer chico triste en la serie web Lo importante es el amor. El comportamiento impredecible de Fajar a menudo hace que la atmósfera del rodaje sea caótica y no planificada.

Arif Brata compartió abiertamente sus experiencias durante el proceso de producción de la serie web. El cómico de Makassar admitió que estaba bastante abrumado por el comportamiento único de Fajar Sadboy mientras estaba en el lugar. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«El desafío en esta serie es domesticar a Fajar en el lugar del rodaje. Sólo está su comportamiento», dijo Arif en una conferencia de prensa recientemente en el centro de Yakarta.

Según Arif, Fajar a menudo hace cosas inesperadas que realmente interrumpen el proceso de rodaje. Dio un ejemplo de cómo Fajar a menudo aparecía en momentos que deberían haber estado fuera del encuadre de la cámara.

Arif Brata dijo que Fajar Sadboy a menudo hacía que la tripulación tuviera que tener mucha paciencia. Fajar, dijo Arif, perturbó varias veces la concentración del camarógrafo con acciones espontáneas que eran difíciles de predecir.

«Un ejemplo es cuando se filmó la escena, ya había terminado, no debería haber estado frente a la cámara. Pero había algo que estaba haciendo, ya sea tosiendo o cayendo», dijo Arif Brata.

Aun así, Arif no negó que la presencia de Fajar realmente le dio su propio color al proceso de rodaje. Cuando la presión laboral aumenta, Fajar suele ser la persona que alegra el ambiente con su humor.

«Pero aún así, aligera el ambiente cuando tiene dificultades para filmar», dijo Arif.

Esta serie web presenta un elenco intergeneracional, que incluye a Marsha Aruan, Irzan Faiq, Arif Brata, Fajar Sadboy, Joshua Otay, Woro Gia, Diva Ratu, Deni Kumis y Naura Bahri.

La serie Lo importante es el amor, consta de seis episodios y está programada para emitirse a partir del lunes 19 de enero de 2026, a través de los canales de YouTube Smartfren y MNC Pictures.