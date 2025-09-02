Film4 nombra a Farhana Bhula como director

Farhana Bhula ha sido nombrado director de Película4.

Bhula había estado sirviendo como director interino desde julio después de la noticia de la partida de Ollie Madden. Ella asumirá el papel de inmediato, después de lo que se describió como un extenso proceso de reclutamiento externo.

Bhula se unió a Film4 en enero de 2022 y ha supervisado proyectos cinematográficos, incluida la película debut de Molly Manning Walker, «How To Have Sex», «Todos los Strangers de Sound» de Andrew Haigh, además de los próximos títulos como «Rose of Nevada» de Mark Jenkin, «The History of Sound» de Oliver Hermanus «, de Oliver» de Mark Jenkin «. Lanzó Future Takes en asociación con el BFI, actualmente en su segunda iteración, para apoyar y nutrir el talento emergente. Tras el éxito de «How to Have Sex», Manning Walker se reunió con el canal en su próxima serie de televisión «Major Players» con A24, en el que Farhana trabajará junto con el equipo de drama del Channel 4.

«Farhana ha sido una parte clave del éxito de Film4 durante los últimos tres años, trabajando en estrecha colaboración con Ollie Madden», dijo Jonathan Allan, CEO interino de Channel 4. «Estoy encantado de que Farhana asumiera este papel enormemente importante, después de un proceso de reclutamiento externo riguroso y competitivo. Film4 Brand en el escenario mundial «.

Bhula permanecerá en el equipo ejecutivo de Channel 4 y el equipo de liderazgo senior, informando a Martin Baker, director de asuntos comerciales, quien asumió la responsabilidad interina de Film4 bajo el CEO interino Jonathan Allan, y lideró el proceso de reclutamiento externo.

«Film4 ha sido durante mucho tiempo el hogar del cine original y atrevido que realmente atraviesa», dijo Bhula. “Under the dynamic and inspiring leadership of Ollie Madden, and alongside the passionate Film4 team, I’ve had the privilege of working with some of the most exciting writers, directors, and producers in the world. It’s an honour to now lead Film4 into its next chapter. With a mandate to take creative risks, an ambition to connect British filmmakers with global audiences, and the support of Jonathan Allan, Martin Baker, and the exceptional Channel 4 executive Equipo, realmente no hay lugar como Film4 «.

Bhula se unió a Film4 en 2022 como excutiva de puesta en servicio senior, luego se convirtió en jefe de Director Creativo y Adjunto. Un destacado ejecutivo de cine británicos, fue anteriormente una ejecutiva senior de desarrollo y producción en el BFI, donde apoyó el talento emergente y trabajó en una serie de debutas, incluido el «Scoperper» de Charlotte Regan, «Pretty Red Dress» de Dionne Edwards y «Limbo» de Ben Sharrock. Farhana también ocupó puestos en Wildgaze Films y Endor Productions.