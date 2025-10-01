Film Fest Gante regresa con enfoque político, Nicolas Roeg retro

En su editorial, acogiendo al público a la 52ª edición del líder de Bélgica Gante de festival de cineTeniendo lugar entre el 9 y el 18 de octubre, el director del programa Wim de Witte enfatizó que «nos encontramos en un mundo donde los hechos superan la ficción». Luego llamó a películas como el «The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania «The Voice of Hind Rajab» y la «marca de tiempo» de Kateryna Gornostai «, diciendo» crean espacio para la empatía y hacen visible lo que de otra manera no podría seguir siendo visto «.

Hablar con Variedad Antes de la edición de este año, De Witte enfatizó que era «importante» para él hacer tal declaración en un año como 2025, donde las conversaciones sobre la política y la guerra afectan en gran medida las opciones de programación de un festival. «Es un momento complicado para la programación», dice. «Firmamos la promesa de las obras de películas para Palestina y queremos ser abiertos sobre lo que defendemos. También esperamos, por supuesto, que estas historias que estamos destacando podrían abrir los ojos de personas que tal vez no son tan conscientes de lo que está sucediendo en el mundo».

«Marca de tiempo» Cortesía de Oleksandr Roshchyn

Cuando se le preguntó si ha enfrentado alguna resistencia de la comunidad cultural local y más amplia cuando se trata de tales decisiones, De Witte dice que no ha sido el caso desde que Film Fest Ghent tiene una larga tradición de tomar posturas políticas abiertas y honestas. «Lo que estamos haciendo ahora con Gaza es similar a lo que hicimos con Ucrania. En ese momento, decidimos no invitar a películas financiadas por el estado de Rusia. Esta es la misma posición que estamos tomando ahora con Israel, no invitar a ninguna película financiada por el estado».

«Creemos que durante el festival también podría haber algunas personas hablando», agrega. «Veamos cómo evoluciona eso. Siempre estamos abiertos y queremos alentar a las personas a hablar. Al hacerlo nosotros mismos, esperamos crear un espacio seguro para las personas».

Cientos de películas se unen a Ben Hania en el bullicioso programa del festival, desde directores de renombre en «The Mastermind» de Kelly Reichardt, «After the Hunt» de Luca Guadagnino y «Bugonia» de Yorgos Lanthimos, a Big Festival golpea por voces de Strangeet y Jaume de Strangeet «. Río.»

El talento local también se exhibe en Gante, con el «Julian» de Cato Kusters que abre el festival el 8 de octubre. El tierno drama sigue a dos mujeres que se enamoran locamente y deciden casarse en todos los países donde se les permite hacerlo y marca el regreso del director al festival después de ganar el mejor estudiante de Belgian para «Finn’s Heel» en 2022 «. Siempre es bueno para seguir estos talentos. «Tuvimos lo mismo con Felix Van Groeningen (» The Broken Circle Breakdown «), Lukas Dhont (» Cerrar «) y Adil El Arbi y Bilall Fallah (» Bad Boys for Life «). Todos ganaron con películas de estudiantes en el festival y luego regresaron muchas veces».

«Juliano» Cortesía de Grade Solomon

Booking the Festival es el «Urchin» de Harris Dickinson, otro debut característico en un año de muchos en Gante. «Como festival, siempre intentas buscar las nuevas voces y las nuevas formas de contar historias, y muy a menudo las encuentras dentro de las primeras características porque en ese momento los cineastas aún pueden experimentar mucho más», dice De Witte. «‘Urchin’ fue una película que vimos en Cannes y quedamos realmente impresionados por la forma en que Harris cuenta esta historia familiar de una manera tan diferente. La queríamos en el programa en competencia o en el cierre del festival y están muy felices de tenerla».

Junto con la música cinematográfica y del cine, el festival también exhibirá dos series de televisión flamenca de alto perfil en el thriller de seis partes de Studiocanal «This Is A Murder Mystery» y la esperada segunda temporada de «Roomies». Ambas series se estrenará más adelante en el año en la emisora ​​pública de Bélgica, VRT.

Wim de Witte Cortesía de Film Fest Gante

Mirando el pasado, Ghent será el anfitrión de una retrospectiva amplia sobre el trabajo del famoso cineasta británico Nicolas Roeg, comisariada por el ex director del programa Patrick Duynslaegher. La retrospectiva comprende 14 características, incluido el trabajo de Roeg como director de fotografía en «Fahrenheit 451» de François Truffaut y «The Masque of the Red Death» de Roger Corman, así como algunos de sus principales éxitos directores en «No se ve ahora» y «las brujas».

«Duynslaegher es una enciclopedia de cine para caminar aquí en Flandes», dice De Witte. «Antes de estar en el festival, fue uno de los principales críticos en Bélgica, y trabajamos con él para crear programas retrospectivos. Patrick había estado queriendo hacer un programa sobre Roeg durante años. Si miras hacia atrás, verás que teníamos cosas como ‘las brujas’ como parte de los jóvenes compositores hace unos años atrás, y, en esa etapa, Patrick ya quería hacer la recuperación». «.

Con toda una sección dedicada a Roeg, fue naturalmente al festival para invitar a la colaboradora y ex cónyuge del director, Theresa Russell. El actor elogiado estará en la ciudad no solo como invitado de honor del festival sino también como presidente del jurado, así como el ganador de un premio honorario de Joseph Plateau.

Al comentar sobre el papel de festivales como Ghent Today, De Witte se complace en ver que, a pesar de que el mundo cambia enormemente desde que comenzó a trabajar en el festival como pasante hace más de tres décadas, «todavía hay grandes películas y la gente todavía se siente atraída por verlos grandes».

«Tener a alguien señalando nuevas voces que de otra manera no pueda ver es importante», agrega. «Espero que nuestro público nos considere una guía a través de las miles de películas que se lanzarán cada año y que aprovechen la oportunidad para conocer a los cineastas en el festival y continuar esas conversaciones fuera del cine».