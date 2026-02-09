Film Factory, Warners y Atresmedia ambientan la película de Movistar Plus+ ‘Big Game’

Vicente Canales Entretenimiento de fábrica de cine ha abordado las ventas internacionales en Daniel Sánchez ArévaloEl “Gran Juego”, un Movistar Plus+ Largometraje original que acaba de empezar a rodarse en la región española de Extremadura.

Un estreno en cines está programado para 2027 hasta Warner Bros. Pictures España.

Dirigida por Antonio de la Torre (“La Trinchera Sin Fin”, “El Reino”) y coprotagonizada por Mariló Márquez Villa y Julián Villagrán (“Grupo 7”, “El Departamento del Tiempo”), “Caza mayor” se posiciona como un thriller rural con destellos de comedia negra.

Escrito por María Ballesteros y José Antonio de Pascual, el guión arranca con un sobresalto: en mitad de la noche, José Luis, un pastor de cerdos extremeño interpretado por De la Torre, llega a casa cubierto de sangre, insistiendo en haber visto un tigre.

¿Está diciendo la verdad o improvisando una coartada extravagante para ocultar que estaba robando tres cerdos ibéricos?

A partir de ahí, la historia construye sobre la incertidumbre, sacudiendo la somnolencia de un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, y obligando a una comunidad a elegir entre la incredulidad y la necesidad de demostrar lo que no se ve.

La película está producida por la compañía líder en España Movistar Plus+, la vehículo fiscal La película del Tigre AIE, Estela Films de Félix Tusell, Tenampa Films de Carmela Martínez Oliart; Cut One, parte de Boomerang TV de Mediawan, un grupo lanzado recientemente y encabezado por Rafa Taboada; Pólvora Films de Arturo Valls y la compañía Tinnitus de Sánchez Arévalo, con la participación de Atresmedia y la colaboración de Cine Atresmedia.

Sánchez Arévalo ha planteado la película como una mezcla deliberada de géneros (thriller, drama, comedia negra y western) y ha enfatizado que su resistencia al etiquetado fácil fue fundamental para su atractivo.

Por otra parte, señaló en un comunicado que la resistencia del proyecto a encasillarlo en cuanto a su tono es parte de su diseño: «Me cuesta encontrar referencias. Y supongo que esa incapacidad para categorizarlo es lo que más me atrajo de la idea y lo que más persigo», dijo.

Arraigado en la España rural contemporánea, para proteger esa base, Sánchez Arévalo rodea a De la Torre con actores no profesionales provenientes de la ciudad extremeña de Fregenal de la Sierra después de un extenso proceso de casting local.

El objetivo es una sensación naturalista y una inmersión en un distintivo acento extremeño, un registro que, según el cineasta, ha sido poco explotado en la pantalla.

El proyecto añade una capa de cara al mercado a la lista de películas de Movistar Plus+ en un momento en que la plataforma continúa operando como una fuerza impulsora clave detrás de la producción cinematográfica y televisiva de España, utilizando originales para escalar la ambición local y alimentar un panorama de producción que piensa cada vez más en términos de teatro más plataforma.

“Desde el momento en que leímos las primeras versiones del guión de ‘Caza mayor’, quedamos enganchados por la fuerza del proyecto: una mezcla muy personal de thriller y comedia negra, con ritmos emotivos y un carrusel de personajes memorables”, afirmó Guillermo Farré, responsable de cine original y cine español de Movistar Plus+.

"Es una mirada al mundo rural actual que creemos que llamará mucho la atención y encaja perfectamente con el compromiso de Movistar Plus+ de apostar por proyectos con una mirada única, proyectos que sorprendan y que tengan la ambición de llegar a un público amplio", añadió.

“Caza mayor” adapta el podcast de ficción “El Tigre”, escrito por Ballesteros y De Pascual, que ganó el Premio Ondas 2025 al mejor podcast de ficción.

El inicio de la producción de la película coincide con el éxito de taquilla de Sánchez Arévalo con su último estreno: “Rondallas”, producida por Bambú y StudioCanal y estrenada por Beta Fiction, obtuvo el 1 de febrero 1,77 millones de euros (2,11 millones de dólares) después de cinco semanas en la taquilla española, una actuación que subraya la posición de Sánchez Arévalo como uno de los cineastas crossover más importantes de España.

"Caza mayor" está financiada con el apoyo del instituto de cine ICAA de España y el apoyo regional de la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid.