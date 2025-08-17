Filis lanzando en Flux nuevamente después de que Nola se balanceó a cambio

Las buenas vibraciones sobre el Filis de Filadelfia La rotación inicial se ha ido oficialmente.

Un día después El aterrador coágulo de sangre de hombro derecho de Zack Wheeler fue revelado el sábado, Aaron Nola fue sacudido y no salió de la tercera entrada en su regreso al montículo contra el Nacionales de Washington el domingo.

Nola, que había sido marginada desde mediados de mayo con lesiones de costillas y tobillos, entregó seis carreras, todos ganados, en siete hits pero poncharon cuatro en solo 2 1/3 entradas. Después de lanzar 84 lanzamientos En su último comienzo de rehabilitación para Triple-A Lehigh ValleyNola lanzó solo 53 en su primer inicio desde el 14 de mayo.

Los Filis se unieron para ganar 11-9, dando a Nola una decisión sin decisión. Pero en 10 aperturas, Nola es 1-6 con una efectividad de 6.92 esta temporada.

¿Qué dijeron los Filis sobre el regreso de Aaron Nola?

The Wheeler News, junto con la pérdida de 2-0 de Filadelfia, estableció un estado de ánimo tenso en la casa club de los Filis para el final de la serie de la mañana en la capital de la nación.

Sin embargo, la ofensiva de los Filis cambió tan temprano, y parecía que Nola podría navegar contra los Nats que golpea la luz el domingo.

Filadelfia apostó a Nola a una carrera antes de que incluso tomara el montículo y luego abrió el juego con una segunda entrada de cinco carreras, coronada por la explosión de tres carreras de Alec Bohm que le dio a Filadelfia una ventaja de 6-0 y eliminó a Mitchell Parker de Washington Mitchell de el juego.

Nola incluso fue agudo en sus dos primeras entradas, ponchó a cuatro de sus primeros ocho bateadores y permitió solo un hit. Pero después de poner a Brady House para liderar el tercero, Nola no sacó a otro, entregando cuatro singles, dos dobles y una caminata que tiró de Washington incluso a las 6.

«Solo tuve problemas para detenerlo hoy, colocar y fallar o hacer que golpeen una pelota a uno de nuestros muchachos», dijo Nola. «Capitalizaron algunos lanzamientos, un par de ellos que tiré y algunos de ellos no llegué al lugar que quería».

Nola consiguió solo siete columpios y fallas, y su látigo se disparó a 1.60 en la temporada.

«Fue solo un montón de platos en muchos lanzamientos, básicamente, es lo que es», dijo el gerente de los Phillies, Rob Thomson. «Fue realmente un juego extraño en todo momento».

Quizás la única buena noticia sobre la excursión de Nola fue que lo dejó aún saludable.

«El cuerpo se sintió bien», dijo Nola. «La costilla y el tobillo se sentían bien, el brazo se sentía realmente bien».

¿Ganaron los Filis?

Aunque el coágulo de sangre de Wheeler, y el horrible comienzo de Nola, arrojan una gran nube sobre el personal inicial de los Filis, el forro plateado es que los Filis escaparon de DC con una división en la serie de cuatro juegos.

Eso se debe a que Nola no fue el único jugador que regresó para los Filis el domingo, y el regreso de Bohm después de pasar un mes en la IL con una costilla fracturada con la victoria de alto puntaje de Filadelfia.

Además de su explosión de la entrada temprana, Bohm tuvo un sencillo y anotó tres carreras, incluida la carrera de ventaja que puso a Filadelfia para siempre en el sencillo de ventaja de Weston Wilson en la cuarta entrada.

«Se siente realmente bien contribuir y ayudar al equipo a ganar un juego», dijo Bohm. «Estoy feliz de volver y feliz de estar sano».