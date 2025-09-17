Filipinas y Estados Unidos probaron la dura competencia de Superliga Junior 2025

VIVA – Polytron Superliga Junior 2025 nuevamente presenta una historia interesante en Kudus, Java Central. Este prestigioso torneo de equipo junior no es solo un lugar para presumir jugador de bádminton Young Indonesia, pero también un imán para otros países. Este año, Filipinas y Estados Unidos por primera vez sintieron los rigores de la competencia hacia el título del campeonato.

Leer también: Los hechos amargos de Anthony Ginting después de ser eliminado de China Masters 2025



El jefe de desarrollo de la Asociación Filipinas de Bádminton, Melvin Nubla, calificó la participación de su equipo en Kudus como un momento histórico. Muchos jóvenes jugadores filipinos que sabían por primera vez la atmósfera de torneos internacionales.

«Polytron Superliga Junior 2025 es un torneo extraordinario porque da muchas cosas positivas para atleta joven. A diferencia de los torneos individuales, si pierdes Go Straight a casa, en torneos de equipo como este, cada jugador tiene muchas posibilidades de competir. Además, también pueden adaptarse, aprender y ver estándares internacionales del juego «, dijo Melvin.

Leer también: 654 jóvenes jugadores de bádminton de ocho países de lucha de prestigio en Kudus



Sin embargo, el desafío se siente de inmediato. En el sector femenino sub-17, Filipinas que son miembros del Grupo A deben tragar tres derrotas sucesivas PB DjarumGranular (Tailandia) y Gideon Badminton Academy (Indonesia).

Mientras que en el sector femenino U-19, habían ganado el equipo de Polonia a pesar de que anteriormente perdieron con PB Djarum y Banthongyord Tailandia.

Leer también: Koni puede estar lleno de apoyo total en el entrenamiento deportivo del Ministerio del Interior.



«Francamente, el nivel de los equipos de los equipos de Indonesia está muy por encima de nosotros, pero en realidad lo hacemos una lección valiosa. Indonesia tiene un estilo de juego completo: rápido, ágil, tiene una estrategia, no solo el poder. Esto es lo que queremos copiar en Filipinas», continuó Melvin.

Uno de los jugadores filipinos sub-17, Nica Ysabel Gulpany, que tenía solo 14 años, también admitió que aprendió mucho a pesar de que su equipo no había logrado los máximos resultados.

«Puedo ver de primera mano el estilo de jugar de manera diferente a cada país. Todavía se siente lejos de su nivel, pero todavía soy muy joven y me esforzaré por seguir mejorando la capacidad de jugar», dijo Nica.

Estados Unidos encuentra experiencia

No solo Filipinas, Estados Unidos también envió representantes a través de la Academia Global de Bádminton. El gerente y entrenador, Eti Gunawan, llamó a Polytron Superliga Junior como un lugar valioso para medir la calidad de los niños de crianza antes de aparecer en el Campeonato Mundial Junior en India, el próximo octubre.

«En los EE. UU., La orientación joven ya está funcionando, pero el número de nuestros jugadores es limitado, por lo que a veces hay atletas que juegan con un solo y doble. En Polytron Superliga Junior 2025 Los jugadores pueden aprender a competir en un formato de equipo ajustado, conocer estrategias y construir luchas mentales. Para nosotros, esta es una simulación valiosa por delante del campeonato mundial junior en India», dijo Eti.

El jugador U-19 de EE. UU., Zoey Tan, también se sintió motivado después de poder competir en Indonesia.

«Vine a Indonesia porque quería obtener la primera experiencia compitiendo en Asia. Aquí el nivel es muy alto, especialmente los equipos de Indonesia y Tailandia. Sin embargo, será una motivación para mí practicar más difíciles.

Los Estados Unidos abrieron sus pasos dulcemente después de derrotar a PB Power Rajawali 4-1. Luego desafiarán a Malasia, antes de conocer a PB Djarum.

Más competitivo

El asesor técnico de PB Djarum, Hendrawan, dijo que la presencia de nuevos países hizo que la competencia fuera más competitiva.

«Raramente hay torneos de equipo en el nivel junior, especialmente para los grupos de edad joven. Ese hecho hace que Polytron Superliga Junior sea fácilmente recibe más atención por parte de los países cuyos atletas quieren probar la competencia en el torneo del equipo. Para PB Djarum, este torneo puede proporcionar beneficios para el aprendizaje temprano sobre el significado de la unión, la estrategia del equipo y la responsabilidad», dijo Hendrawan.

El atleta PB Djarum U-17 Putri, Jane Maira Faiza, también sintió una atmósfera diferente cuando jugaba al equipo. Su equipo ganó con éxito tres partidos, incluida una victoria de deslizamiento de tierra 5-0 sobre New Taipei High School (Taiwán).

«Si juegas a las personas, somos responsables de sí mismos. Pero si el equipo es diferente, la tensión es diferente porque llevamos el nombre del equipo. Entonces, si hay amigos que pierden, debemos apoyarnos mutuamente, no culpar. Eso es lo que aprendí en este torneo. Hasta ahora, todavía somos consistentes en ganar, con suerte podemos continuar manteniéndolo», dijo Jane.

Polytron Superliga Junior 2025 tuvo lugar en Gor Djarum Kudus del 15 al 21 de septiembre de 2025. Este torneo está abierto al público y gratis para la audiencia.