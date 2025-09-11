





El Filipinas Protestó el jueves un plan de China para establecer una Reserva Natural en uno de los bancos de bocadillos más disputados en el Mar del Sur de China y exigió que Beijing lo retirara de inmediato.

El Consejo de Estado de China anunció el miércoles la aprobación de un plan para crear una Reserva Natural Nacional en el Scarborough Shoal. Dijo que los detalles sobre el área y el tamaño del proyecto serían liberados por separado por la Administración Nacional de Forestación y Pastillas.

El Scarborough Shoal es una de las muchas islas, islotes y arrecifes del Mar del Sur de China que China y sus vecinos, incluidos Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán.

El Departamento de Asuntos Exteriores en Manila dijo que una protesta diplomática estaba en marcha contra esta acción ilegítima e ilegal de China, ya que infringe claramente los derechos e intereses de Filipinas de acuerdo con el derecho internacional.

Filipinas insta a China a respetar la soberanía y la jurisdicción de Filipinas sobre Bajo de Masinloc, abstenerse de hacer cumplir y retirar inmediatamente su emisión del consejo estatal y cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, dijo el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas en una declaración.

Filipinas ha declarado que cualquier construcción china en Scarborough, que afirman Beijing, Manila y Taiwán, sería una línea roja.

China El Consejo de Estado dijo en su aviso el miércoles que el establecimiento de la Reserva Natural Nacional de la Isla Huangyan es una garantía importante para mantener la diversidad, estabilidad y sostenibilidad del ecosistema natural de la isla Huangyan.

El embajador filipino en Washington Jose Romualdez, un crítico vocal de las acciones cada vez más asertivas de China en el Mar del Sur de China, dijo que aunque Beijing está representando su plan como un esfuerzo de protección ambiental, obviamente es otra maniobra de China para justificar su reclamo de 10-Dash, referir a China a las afirmaciones expansivas de China en la vía estratégica, lo que demarga con China en su mapa de línea.

El Scarborough Shoal ha sido el escenario de frecuentes enfrentamientos entre los buques chinos y filipinos en los últimos años, ya que ambos intentan hacer cumplir sus afirmaciones al territorio.

Un barco de la Armada chino chocó accidentalmente con un barco de la Guardia Costera china el mes pasado mientras intentaba bloquear un barco de la Guardia Costera de Filipinas cerca de Scarborough Shoal.

El Estados Unidos no tiene reclamos en las aguas en disputa, pero ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas, un aliado del tratado desde hace mucho tiempo, si las fuerzas filipinas, los barcos o los aviones son un ataque armado, incluso en el Mar del Sur de China.

