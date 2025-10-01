Filipinas centrales golpeados por terremoto, 31 muertos después de la tormenta reciente







Una costa terremoto De magnitud 6.9 paredes colapsadas de casas y edificios el martes por la noche en una provincia de Filipinas Central, matando al menos a 31 personas, hiriendo a muchas otras y enviando a los residentes saliendo de los hogares a la oscuridad como el intenso poder de corte, dijeron las autoridades.

El epicentro del terremoto, que fue desencadenado por el movimiento en una falla local a una profundidad de 5 kilómetros, estaba a unos 19 kilómetros al noreste de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90,000 personas en la provincia de Cebú, donde al menos 14 residentes murieron, el oficial de mitigación de desastres Rex Ygot dijo a The Associated Press por teléfono.

Se esperaba que el número de muertos en Bogo se elevara. Los trabajadores intentaban transportar una retroexcavadora para acelerar los esfuerzos de búsqueda y rescate en un grupo de chabolas en un pueblo de montaña golpeado por un corrimiento de tierras y rocas, dijo. `Es difícil moverse en el área porque hay peligros, ‘Glenn Ursal, otro oficial de mitigación de desastres dijo a la AP, y agregó que algunos sobrevivientes fueron llevados a un hospital.

Al menos 12 residentes, en su mayoría pertenecientes a familias pequeñas, murieron cuando fueron golpeados por techos caídos y muros de sus casas, algunos mientras dormían, en la ciudad de Medellin cerca de Bogo, dijo Gemma Villamor, quien dirige la oficina de mitigación de desastres de la ciudad, a la AP.

En la ciudad de San Remigio, también cerca de Bogo, cinco personas, formadas por tres personas de la Guardia Costera, un bombero y un niño, fueron asesinados por separado por paredes colapsantes Mientras intentaba huir a un lugar seguro de un juego de baloncesto que fue interrumpido por el terremoto, dijo el vicealcalde de la ciudad, Alfie Reynes, a la red de radio DZMM.

Reynes apeló para alimentos y agua, diciendo que el sistema de agua de San Remigio fue dañado por el terremoto. Además de las casas en Bogo, el terremoto dañó una estación de bomberos y caminos de concreto y asfalto, dijo el bombero Rey Canete.

«Estábamos en nuestros cuarteles para retirarse para el día en que el suelo comenzó a temblar y salimos corriendo, pero tropezamos con el suelo debido al intenso temblor», dijo Canete a la AP, y agregó que él y otros tres bomberos sufrieron cortes y resumidos. Un muro de concreto en su estación de bomberos se derrumbó, dijo Canete. Él y otros bomberos proporcionaron primeros auxilios a al menos tres residentes, que resultaron heridos por escombros y paredes colapsadas.

Cientos de residentes aterrorizados se reunieron en la oscuridad en un campo cubierto de hierba cerca de la estación de bomberos y se negaron a regresar a casa horas después de que el terremoto golpeó en Bogo. Varios establecimientos comerciales sufrieron daños y los caminos de asfalto y concreto donde pasaron tenían grietas profundas, dijo Canete, y agregó que un viejo iglesia católica En la ciudad de Daanbantayan, cerca de Bogo, también se dañó.

La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, dijo que el alcance del daño y las lesiones en Bogo y las ciudades periféricas en la sección norte de la provincia no se conocería hasta el día. «Podría ser peor de lo que pensamos», dijo en un mensaje de video publicado en Facebook. El Instituto Filipino de Volcanología y Sismología emitió brevemente una advertencia de tsunami y aconsejó a las personas que se mantuvieran alejadas de las costas en Cebú y en las provincias cercanas de Leyte y Biliran debido a posibles olas de hasta 1 metro (3 pies).

Teresito Bacolcol, director del Instituto, dijo que la advertencia de tsunami fue llevada más tarde sin monitorear olas inusuales. Cebú y otras provincias todavía se estaban recuperando de una tormenta que maltrató la región central el viernes, dejando al menos 27 personas muertas principalmente debido a ahogamientos y árboles que caen, eliminando el poder en ciudades y pueblos enteros y forzando la evacuación de decenas de miles de personas.

Filipinas, uno del mundo más países propensos a desastresa menudo se ve afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Pacífico `Anillo de fuego,` un arco de fallas sísmicas alrededor del océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas cada año.

