Filipinas anuncia estatus de desastre nacional debido al tifón Kalmaegi que mata a 140 personas

Cebú, LARGA VIDA – Presidente filipina Ferdinand Marcos Jr. declaró estado de emergencia el jueves 6 de noviembre de 2025, luego de Tifón Kalmaegi mató al menos a 140 personas y 127 desaparecieron en el centro de Filipinas.

Marcos dijo que la declaración permite al gobierno proporcionar ayuda inmediatamente sin pasar por los «procedimientos burocráticos habituales». También mencionó otra tormenta que se acercaba y podría azotar el país.

El tifón fue el más mortífero del mundo hasta ahora en 2025, según la base de datos de desastres EM-DAT. El tifón Trami, también en Filipinas, fue el tercer tifón más mortífero el año pasado, con 191 víctimas mortales.

La Oficina Nacional de Defensa Civil de Filipinas confirmó 114 muertes reportadas por el tifón Kalmaegi, aunque el recuento no incluyó 28 muertes adicionales registradas por las autoridades provinciales de Cebú.

La mayoría de las muertes se produjeron en la provincia central de Cebú, que Kalmaegi azotó el martes, lo que provocó inundación se desbordó y provocó el desbordamiento de ríos y otras vías fluviales, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil.

La tormenta provocó graves inundaciones y daños, especialmente en la popular isla turística de Cebú. Se informó de la muerte de más de 70 personas en la provincia de Cebú, donde muchas casas quedaron destruidas.

Estos daños se produjeron después de que un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter azotara la isla de Cebú a finales de septiembre.

Las autoridades dijeron que estaban evaluando la magnitud de los daños causados ​​por el último tifón mientras brindaban apoyo a las comunidades afectadas.