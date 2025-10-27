‘Filipinana’ de Rafael Manuel llega al mercado de financiación Gap de Tokio

rafael manuelel primer largometraje de “Filtros” está haciendo su discurso en el Mercado de financiación de brechas de Tokio a medida que la coproducción internacional entra en postproducción avanzada.

La película, que amplía el corto del mismo nombre ganador del Premio del Jurado Oso de Plata de Manuel en el Festival de Cine de Berlín, sigue a Isabel, una tee-girl del Alabang Golf & Country Club de Manila que pasa sus días colocando pelotas de golf a pocos centímetros de palos de swing. Cuando se encuentra con el presidente del club, el Dr. Palanca, dormido entre unos arbustos en el campo, una breve conexión la lleva a un viaje más profundo al mundo del club de campo y a lo que Manuel describe como «un cosmos que refleja la violencia estructural inherente de Filipinas».

“Sí, la película está ambientada en un campo de golf en Filipinas, pero en realidad podría desarrollarse en cualquier lugar”, dice Manuel. Variedad. «Lo que intento transmitir es que, independientemente de dónde nos encontremos en la jerarquía de cualquier sistema opresivo, todos tenemos nuestro papel que desempeñar para perpetuarlo. Y que cuando los lugares se embellecen, la violencia que hay debajo se vuelve mucho más difícil de ver».

El proyecto lleva seis años en desarrollo y Manuel citó la paciencia como el mayor desafío. «Pero esto se debe a que intentamos ser lo más intencionados posible en la búsqueda de los socios adecuados para el proyecto», dice, y señala que Jia Zhangke se unió como mentor.

La película se estructura como una coproducción de cuatro países entre el Reino Unido (Film4/Ossian), Singapur (Potocol), Filipinas (Epicmedia Productions) y Francia (Easy Riders), con una financiación que combina fondos nacionales, descuentos, inversiones y preventas.

«Estamos trabajando a una escala bastante grande para una primera película», dice el productor Jeremy Chua. «Esto definitivamente aumentó la complejidad de las leyes y las asignaciones de gastos».

El rodaje presentó obstáculos logísticos únicos, con diferentes secuencias filmadas en múltiples campos de golf alrededor de la periferia de Manila debido a las restricciones. La diseñadora de producción Tatjana Honegger “formó un universo arquitectónico singular y absurdo” a partir de ubicaciones dispares, dice Chua.

La productora Bianca Balbuena Liew señala que la producción obtuvo subvenciones tanto para el desarrollo como para la producción mediante un reembolso del Consejo de Desarrollo Cinematográfico de Filipinas. Se unió al proyecto después de que la cineasta Lorna Tee y Chua instaran a Epicmedia a unirse.

“Todos creíamos en la visión de Rafael y supongo que por eso seis años parecieron muy fáciles”, dice Balbuena Liew.

En Tokio, el equipo está buscando oportunidades de preventa de distribuidores japoneses y asiáticos en general, posibles socios de P&A para un lanzamiento asiático y generando interés en los programadores para una gira de festivales. «También esperamos profundizar nuestra comprensión del mercado japonés», dice Chua, añadiendo que es posible que sea necesario cerrar un pequeño déficit de financiación en espera de los requisitos finales de las obras.

La película, que aún tiene efectos visuales y edición por completar, se está preparando con el agente de ventas Magnify para un estreno mundial el próximo año.

«Creo que la película ofrecerá al público un nuevo sonido y una nueva imagen del cine del sudeste asiático, realizado a una escala ambiciosa pero con un toque artesanal», dice Chua. «Esta película fue diseñada para la pantalla grande».

Actualmente Manuel está desarrollando varios proyectos, entre ellos una pieza del período colonial ambientada en Filipinas.