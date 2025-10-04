Filas de películas de terror tailandesas que hacen la piel de gallina, míralo hasta que esté caliente

Tailandia, Viva – Tailandia ha sido conocida durante mucho tiempo como uno de los países asiáticos productivos que dan a luz Películas de terror. Las historias sobrenaturales típicas del país de elefantes blancos a menudo se sienten tan cercanos a la vida de las personas asiáticas, lo que hace que sea fácil hacer que la audiencia se estremezca.

Uno de los más legendarios es, por supuesto, Shutter (2004), una película de terror sobre Spirit Spirit Photography. Ahora, en octubre de 2025, los amantes del terror en Indonesia son nuevamente tratados con el último espectáculo, a saber, Death Whisperer 3.

Entonces, además del obturador, Película de terror tailandés ¿Cómo mereces que te llamen el mejor de todos los tiempos? El siguiente es un resumen de varios títulos que lograron robar la atención del público internacional. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Krasue: Inhuman Kiss (2019)

Esta película combina horror con un drama romántico. La historia sigue a una chica que resultó ser una criada, una criatura mitológica tailandesa en forma de la cabeza de una mujer con órganos colgantes que vuela en busca de sangre por la noche. El CGI visual detallado hace que esta película no solo sea aterradora, sino también trágica porque está vestida con una historia de triángulo amoroso.

2. Operation Undead (2024)

No solo un horror, esta película tiene un fuerte mensaje anti -guerra. Cuenta la historia de jóvenes soldados en el campo de batalla que se convirtió en zombis, esta película presenta un lado terrible y emocional. Los zombis todavía tienen recuerdos y conciencia como humanos, por lo que el horror presentado se siente más desgarrador.

3. El medio (2021)

Empaquetado en un estilo documental, el medio cuenta la vida de un chamán llamado Nim en el interior de Tailandia. Esta película logró hacer que la audiencia se sintiera como participar en los rituales de miedo grabados por la cámara. La posesión y las escenas mágicas de terror en esta película se conocen como una de las más efectivas en el horror asiático moderno.

4. Shutter (2004)

El título que no se puede perder. Shutter se convirtió en una película de terror tailandesa que llevó el nombre de este país al escenario internacional. La historia trata sobre un par de amantes que son perseguidos por espíritus femeninos después del accidente que escondieron. El concepto de cámara como medio para atrapar fantasmas hace que esta película se sienta fresca y aterradora hasta ahora.

5. Pee Mak (2013)

Si generalmente el horror solo hace la piel de gallina, Pee Mak en realidad agrega un toque de comedia. Esta adaptación moderna de la leyenda de Mae Nak es la mejor película vendida de todos los tiempos en Tailandia. La historia de Mak, que no se dio cuenta de que su esposa había muerto, logró combinar los momentos divertidos, la emoción y aterrador.