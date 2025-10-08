Filas de países con internados islámicos o instituciones similares fuera de Indonesia

VIVA – Pondok pesantrenoComo el centro de la educación islámica tradicional con un sistema de dormitorios, no solo florece en Indonesia, sino que también se extendió a varios países. El concepto de educación moral, recitación de libros y vida comunitaria se ha adaptado en muchas regiones, tanto a través de la influencia de los académicos indonesios como los desarrollos locales. La siguiente es una fila de países con internados islámicos o instituciones similares que han sido resumidas por Viva.

1. Pesantren an Nahdloh – Malasia

En Malasia, un internado islámico de Nahdloh en Kampung Tanjung Sepat Darat, Selangor, es un claro ejemplo de la influencia de Indonesia. Fundada por el migrante Nahdlatul Ulama Migrant Community (NU), este Pesantren fue el primero bajo los auspicios de la Junta Ejecutiva de NU en el extranjero. Un Nahdloh enseña el libro amarillo, el Corán y los valores morales al estilo NU.

Santri vive en un dormitorio, experimentando una disciplina estricta y aprendiendo a mantener la identidad del Islam del archipiélago en medio de la cultura malayo. Además, Malasia tiene cientos de cabañas tradicionales similares, que combina educación religiosa con el plan de estudios nacional, lo que hace de este país un centro de educación islámica dinámica en el sudeste asiático.

El sur de Tailandia, especialmente Pattani, se convirtió en el hogar de Islahiyah Islamic Boarding School, una institución importante en la región mayoritaria musulmana. Este pesantreno se centra en enseñar el Corán, el Fiqh y el árabe, con los estudiantes que viven en el dormitorio para explorar el conocimiento religioso. Islahiyah también juega un papel en el empoderamiento de las comunidades locales en medio de los desafíos de los conflictos regionales.

Además, Ma’had Raudlatul Ulum en Yala, que fue criado por los estudiosos de ascendencia indonesio, ofreció educación de Tahfiz y Da’wah. Aunque algunas chozas en el sur de Tailandia enfrentan la presión de la modernización, instituciones como Islahiyah permanecen firmes como un centro de educación islámica holística.

3. Madrasah Bangsamoro – Filipina

En Filipinas, especialmente la región autónoma de Bangsamoro en Muslim Mindanao (Barmm), Madrasah Bangsamoro que representa la adaptación del modelo Pesantren. Esta institución adopta el sistema de internado, con un enfoque en memorizar el Corán, el Fiqh y la educación básica del Islam. La cooperación con Indonesia ayuda al desarrollo del plan de estudios y la gestión, especialmente a través de una visita de delegación al internado indonesio.

Esta madrasa juega un papel importante en el fortalecimiento de la identidad de los musulmanes de Moro en medio de la dinámica política local. Aunque todavía existen desafíos como la integración con la educación secular, Bangsamoro Madrasa continúa desarrollándose como un centro de educación islámica relevante.