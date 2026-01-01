Filas de nuevos generales de la Policía Nacional, estos son los nombres que han sido ascendidos

Jacarta – El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, presidió la ceremonia. aumentar grupo contra miembros de los Altos Oficiales (También) policia nacionaly también las filas de oficiales intermedios, suboficiales y policías privados en toda Indonesia.

El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, dijo que la ceremonia de ascenso que se celebró el miércoles 31 de diciembre de 2025 fue un seguimiento de los ascensos recibidos por los miembros de la Policía Nacional.

«Este es también un mandato para mejorar el profesionalismo, la integridad y la calidad del servicio a la comunidad», dijo Trunoyudo, citado el jueves 1 de enero de 2026.

Karopenmas, División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko

Pati Polri que participó en la ceremonia de ascenso a Two Star Polri fue el inspector general (Irjen) Kalingga Pol Rendra Raharja como Kakorbinmas Baharkam Polri, el inspector general Pol Agus Santoso y el inspector general Pol Umar Surya Fana como investigador principal de delitos TK I Bareskrim Polri.

Mientras tanto, los oficiales con el rango de One Star son el general de brigada Murry Mirranda como subjefe de policía de las islas Bangka Belitung, el general de brigada Susatyo Purnomo Condro como investigador de delitos mayores de nivel II en Bareskrim Polri y el general de brigada John Huntal Bacheloranto Sitanggang como Danpasbrimob II Korbrimob Polri.

«Esta promoción no es sólo de naturaleza administrativa, sino que es una forma de reconocimiento institucional por el desempeño y dedicación de los miembros de la Polri. Al mismo tiempo, este es también un mandato para mejorar el profesionalismo, la integridad y la calidad del servicio a la comunidad», dijo Trunoyudo.

En general, el número total de personal de la Policía Nacional que recibió ascensos esta vez llegó a miles de miembros, como los ascensos regulares a la clase Pati Polri se otorgaron a 42 personas, los ascensos a Comisionado de Policía fueron 308 personas, a AKBP 642 personas, a Kompol 1.332 personas, a AKP 3.335 personas y a Inspector Inspector 4.418 personas.

No solo eso, también se otorgaron ascensos a los rangos de servicio del Ipda a 448 personas, luego las promociones a la clase de suboficiales fueron 36.053 personas y el personal alistado fue 1.918 personas.

La promoción se realizó simultáneamente en todas las unidades regionales, desde Policía Regional, Policía Regional, hasta unidades de trabajo de base.