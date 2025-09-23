Filas de motos que están en el centro de atención en Coradexi Semarang 2025

Semarang, Viva – La celebración de una década de Maxi Yamaha en Indonesia continúa durante el evento Canauteraxi 2025. Semarang City fue la ubicación de apertura celebrada en Queen City Mall del 20 al 21 de septiembre.

A diferencia de las actividades anteriores que destacan más giras y reuniones comunitarias, este año la modificación es el enfoque principal. CustomAxi viene como un espacio para que los propietarios automáticos de motocicletas expresen su creatividad.

Se introdujeron las dos clases principales, a saber, Super Maxi y Street Maxi. Ambos se dividen en las categorías de XMAX, NMAX, Aerox y Lexi con diferentes criterios de evaluación.

En la clase Super Maxi, los participantes son libres de hacer un gran tonto del cuerpo, el marco, la suspensión, a la adición de características modernas. Mientras que Street Maxi enfatiza los cambios de luz para que el carácter original del motor permanezca visible.

«El momento de la emoción de la celebración de una década de Maxi sigue continuando. Después del viaje, una década y un evento del Día Maxi Yamaha, esta vez invitamos nuevamente a los usuarios de Maxi Yamaha a participar en el curso de las actividades de CustomAxi 2025 en 6 ciudades principales», dijo Rifki Maulana, gerente de relaciones públicas, Yra & Community & Community. Viva Automotive Martes 23 de septiembre de 2025.

El número de participantes en Semarang es bastante alto, con 80 espacios de registro totalmente cargados en poco tiempo. El comité incluso agregó 15 clases adicionales para acomodar el gran interés de los participantes.

Las categorías adicionales incluyen modificaciones favoritas, las mejores cargas cinematográficas, para modificar la innovación. También hay clases más únicas como el estilo tailandés, el estilo de Vietnam y un estilo sunmori relajado pero ordenado.

Además de la competencia de modificación, el evento también se llenó de varias actividades de entretenimiento. A partir del convoy de la noche, pintura directa personalizada, murales, hasta actuaciones musicales que duraron dos días.

Algunos ganadores lograron atraer atención pública. Enggarino Diambona de Ungaran, por ejemplo, se convirtió en el primer campeón en la categoría Super Maxi Xmax con el trabajo de su modificación.

En otra categoría, NMAX 2022 propiedad de Nukassan de Malang ganó la posición superior. Mientras que Achmad ungg de Yogyakarta ganó con éxito la clase Lexi con la salida de motos Lexi 2018.