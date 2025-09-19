Filas de los hechos de los manifestantes de Yakarta que supuestamente estaban desaparecidos, aparentemente se reunieron en los barcos de calamar en la región de Kalimantan

Yakarta, Viva – Misterio de la pérdida de varias personas que habían estado asociadas con la acción Demostración En Yakarta, a fines de agosto de 2025, comenzó a encontrar un punto brillante.

La policía logró encontrar a dos personas que fueron reportadas anteriormente desaparecidas, incluso una de ellas fue encontrada en un bote de pesca en calamar en el centro de Kalimantan.

Aquí están los hechos:

1. Eko Purnomo Encontrado en el centro de Kalimantan

El joven llamado Eko Purnomo, de quien se decía que estaba desaparecido desde el 1 de septiembre de 2025 en el área de Salemba, el centro de Yakarta, finalmente fue encontrado. La policía reveló que Eko resultó trabajar como una captura de pesca en Kuala Jelai, Regencia de Sukamara, Central Kalimantan.

«El equipo especial combinado formado por el jefe de policía de Metro Jaya logró encontrar a Eko Purnomo. La búsqueda de EKO se llevó a cabo después de circular información/publicaciones electrónicas a través de las redes sociales, incluida una cuenta de Instagram Contraste Hay cuatro víctimas sospechosas de desaparecer «, dijo el jefe de relaciones públicas Polda Metro JayaEl general de brigada de la policía, Ade Ary Syam Indradi, el jueves 18 de septiembre de 2025 fue citado por Viva.co.id.



Eko Purnomo llamado Kontras Lost (delantero a la izquierda)

2. Ser atrapado en un barco de calamar

La policía central de Kalimantan cuenta los segundos del descubrimiento de Eko. Se descubrió que estaba en un barco de calamar llamado Sri Mariana V.

«Aproximadamente el miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 18:20 WIB, los miembros del piquete de la estación de policía de Jelai recibieron una llamada telefónica de la Policía Regional de Metro Jaya, el comisionado de policía adjunto Arya sobre la persona desaparecida después de la manifestación en Yakarta fue data de la policía pública de Eko Purnomo. Comisionado Erlan Munaji.

A las 20.30 WIB, los oficiales lograron encontrar a Eko en el barco e inmediatamente lo llevaron a la estación de policía de Jelai antes de ser trasladado a Yakarta.

3. Eko admite que no se une a la manifestación

Aunque se llamó desaparecido después de la demostración caótica en Yakarta, Eko enfatizó que no participó en una manifestación.

«Solo observando (la manifestación terminó en el caos)», dijo Eko en la Policía Metropolitana de Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

4. La razón por la que Eko migró

Según las declaraciones policiales, Eko admitió que deliberadamente fue a migrar a Kalimantan para trabajar.

«La razón del hermano Eko es la razón por la que estaba dispuesto a llevar el barco a trabajar para ganarse la vida en este caso de por vida y el propio hermano Eko quería vivir de forma independiente», dijo el director de la investigación criminal de la policía de Metro Jaya, la comisionada de policía Wira Satya Triputra.

5. Disculpe con su madre

Después de ser encontrado, Eko transmitió una disculpa directamente a su madre por irse sin decir adiós.

«Agradezco a la policía regional por ayudar a mi madre a ayudarme a encontrarme a mí y a algunos de mis colegas que han ayudado a mi madre y cuidan a mi madre mientras no esté en Yakarta. Cuando el obstáculo es que el teléfono celular está muerto, por lo que no dice adiós», dijo Eko.

6. Bima Permana También encontrado, trabajo para ser un comerciante de juguetes

Además de Eko, la policía anteriormente también encontró a Bima Permana Putra en Malang, Java Oriental. Bima aparentemente cambió un juguete de baile de león frente al templo de Eng an Kiong, la ciudad vieja.

Al igual que Eko, Bima también afirmó no participar en una demostración. «No, no (únete a la manifestación)», dijo Bima.