Filas de la controversia de Nafa Urbach, la última respalda el aumento salarial del DPR de RP. 50 millones

VIVA – Nafa UrbachArtista y miembro del Período del Parlamento Indonesio 2024-2029 de la fiesta Nasdemvolver al foco público debido a un número controversia quien coloreó su carrera en política.

Más recientemente, su declaración respalda el aumento salarial de los miembros de DPR de Rp50 millones por mes desencadena una polémica en la comunidad. La siguiente es una serie de controversias que involucran a Nafa Urbach, basada en información de fuentes confiables.

1. Soporte para el aumento salarial del DPR RP50 millones

El 18 de agosto de 2025, Nafa Urbach se convirtió en el centro de atención después de defender la política de reemplazar las instalaciones de residencia oficiales de los miembros del DPR con una subsidio de Rp50 millones por mes. En un video replanteado por la cuenta @Rumpi_Gosip, explicó que esta asignación era necesaria porque muchos miembros de DPR de fuera de la ciudad tuvieron que alquilar un lugar para vivir alrededor de Senayan para facilitar el acceso a la oficina.

«El consejo no puede obtener un puesto de casa, porque hay muchos miembros de la junta que son de fuera de la ciudad», dijo Nafa Urbach.

«Para que sea más fácil para ellos ir a la oficina del DPR, solo vivo en Bintaro, este increíble embotellamiento ya está en media hora en el viaje, todavía está atascado», agregó.

Sin embargo, esta declaración ha generado fuertes críticas de los ciudadanos que la juzgan insensible a la realidad de la sociedad ordinaria. Muchos comparan las quejas de NAFA sobre los atascos de tráfico en Bintaro con las luchas de los trabajadores de ciudades amortiguadoras como Bogor o Bekasi que no obtuvieron beneficios similares.

2. Acusaciones involucradas en un caso de drogas duras

En noviembre de 2023, Nafa Urbach fue arrastrado a una controversia después de que su nombre se asoció con casos de drogas duras en el área de Senopati, South Yakarta. Esta noticia se extendió ampliamente en las redes sociales, lo que desencadena la especulación pública.

Sin embargo, NAFA inmediatamente dio aclaraciones a través de cargas en su Instagram personal, enfatizando que solo tomó Neuralgin, un medicamento que se vendió libremente sin receta médica.

«Neuralgin, mi medicamento principal, sinceramente, no usa la receta de un médico porque se vende libremente», dijo NAFA, según lo informado por Viva.co.id.

Esta aclaración logró reducir el problema, pero aún dejó la conversación entre los ciudadanos.

3. Errores de hablar en la reunión del DPR

Poco después de ser nombrado miembro del Parlamento en octubre de 2024, Nafa Urbach nuevamente cosechó el centro de atención por afirmar que cometer un error mientras hablaba en una reunión oficial. En una carga de Instagram el 4 de octubre de 2024, expresó su nerviosismo hasta que mencionó el título de alguien, llamando a un «médico» en lugar de «médico».

«El incidente después de hablar equivocado en la reunión fue tan nervioso, el médico debería ser médico. Aunque yo era dos profesores y médicos, disculpé por esta confianza, amigos», escribió.

A pesar del apoyo de algunos ciudadanos que lo consideran un proceso de adaptación, también hay quienes lo critican porque no se consideran listos para llevar a cabo sus deberes como representantes de las personas.

4. Crítica al servicio Bpjs Salud

En febrero de 2025, Nafa Urbach expresó su enojo por los servicios de salud de BPJS en Magelang, Java Central, que consideraba lento e insatisfactorio. Como miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX a cargo de la salud, destacó este tema en las redes sociales, provocó la atención pública.

Sin embargo, algunos ciudadanos consideran más sus acciones como imágenes que esfuerzos reales para resolver problemas, especialmente porque a menudo publica sus actividades como miembros del DPR.

«No es necesario que se publiquen todas las actividades. Si el rendimiento es bueno, no es necesario publicar también tendrá un impacto», escribió.

5. controversia en video de Deepfake

En septiembre de 2024, un video que reclamó a Nafa Urbach distribuyó docenas de millones a sus seguidores en Tiktok extendido ampliamente. Sin embargo, después de ser rastreado, el video se declaró que 99.4% era un defake profundo utilizando tecnología de IA.

El video original encontrado en Instagram Nafa resultó contener el saludo del cumpleaños de Pancasila, no la distribución del dinero. Este incidente agregó una lista de controversias que arrastraron su nombre, aunque Nafa no estaba directamente involucrado en la propagación del video.

Este incidente plantea preocupaciones sobre el mal uso de la tecnología de IA para difundir información falsa, y los ciudadanos cuestionan la protección de la reputación de la figura pública como NAFA.