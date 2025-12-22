¡Filas de juegos nuevos listos para animar enero de 2026, desde PC hasta consola!

Jacarta – El año 2026 comienza con fuerza juego uno nuevo que está listo para mimar a los jugadores. Enero trae varios títulos interesantes liberar en varias plataformas, incluido ordenador personalPlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Lea también: Los mundos de Roblox más creativos jamás creados por jugadores, ¡garantizados para ser emocionantes!



Aquí VIVA resume el lunes 22 de diciembre de 2025, estos juegos cubren varios géneros, desde acción, RPG, aventura, hasta simulación, por lo que son aptos para todo tipo de jugadores. Aquí hay una lista completa de juegos nuevos que vale la pena probar:

Lea también: ¡Descuentos de hasta el 95 por ciento! Esta es una lista de juegos de PC baratos



1. Fairy Tail: Mazmorras – 7 de enero de 2026

Este juego estará disponible el 7 de enero de 2026 para Nintendo Switch. Inspirándose en el popular anime Fairy Tail, los jugadores están invitados a entrar en un mundo de mazmorras lleno de magia. Este juego presenta un desafiante sistema de combate clásico, perfecto para admirador anime y juego de acción estratégica.

Lea también: La aventura más épica de Minecraft, algo sorprendente sucedió



2. Soy futuro – 8 de enero de 2026

Lanzado al día siguiente, el 8 de enero, I Am Future está disponible en Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Este juego ofrece una experiencia de acción futurista con una historia inmersiva. Los jugadores controlarán personajes en un mundo futuro, completarán misiones y se enfrentarán a varios enemigos avanzados.

3. Temirana: La princesa afortunada y los caballeros trágicos – 13 de enero de 2026

Este juego fue lanzado el 13 de enero y ofrece una aventura de fantasía rica en historia y personajes. Los jugadores pueden explorar un mundo de fantasía lleno de acertijos, batallas y misiones interesantes. Este juego está disponible para una variedad de consolas y es perfecto para los fanáticos de los juegos de rol y las aventuras narrativas.

4. Mio: Recuerdos en órbita – 20 de enero de 2026



Juego/Ilustración del juego (Unsplash.com/Sean Do)

Uno de los lanzamientos más esperados es Mio: Memories in Orbit, disponible el 20 de enero de 2026 para PC, PS5, Xbox Series. La jugabilidad es desafiante, llena de acertijos y muy atractiva para los fanáticos del género de exploración y aventuras.

5. Arknights: Endfield – 22 de enero de 2026

El 22 de enero marca el lanzamiento de Arknights: Endfield, un spin-off de la popular serie Arknights. Este juego combina elementos de rol de acción y simulación, donde los jugadores administran la industria y enfrentan desafíos en la luna ficticia «Talos-II». El lanzamiento está disponible para PC, PS5, iOS y Android, y se puede jugar de forma gratuita (free-to-play).