Filas de innovaciones de Telkomsel que hacen la piel de gallina

Yakarta, Viva -Morando el 80 aniversario de la República de Indonesia (República de Indonesia), Telkomsel Fortalecer su compromiso de continuar avanzando a la nación.

El director del presidente de Telkomsel, Nugroho expresó su espíritu de independencia para ser una inspiración y un recordatorio para continuar contribuyendo.

Según él, durante 30 años, Telkomsel conecta constantemente a la gente de Indonesia a través de una red de más de 280 mil BT que alcanza el 97 por ciento de la población, atiende a 158.4 millones de clientes móviles y 10 millones de clientes de Indihome-B2C, y presentan innovaciones de productos como Simpati, Telkomsel Halo, Indihome y Telkomsel.

El compromiso con la conectividad principal también se refleja en la expansión de las redes 5G de manera contigua que se fortalece con el uso de inteligencia artificial (IA) en un extremo a extremo en 56 distritos/ciudades a finales de 2024 a 2025, con el apoyo de más de tres mil BTS 5G.

«Creemos que la provisión de conectividad equitativa e innovación tecnológica es la clave para formar una sociedad de alta competitiva», dijo Nugroho en Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Telkomsel también fomenta la innovación a través de:

– Desarrollo de plataformas digitales nacionales: servicios como Maxstream, Sky Music, The World of Games y Linkaja se han convertido en una parte inseparable del estilo de vida digital de la comunidad.

– Provisión de soluciones corporativas (Enterprise): utilización de la información de movilidad (MSIGH), publicidad digital (digiads), servicios de Internet de las cosas (IoT) y otros servicios basados en datos para mejorar la eficiencia operativa de los socios comerciales.

– Gestión de los ecosistemas de innovación: a través de subsidiarias de Indó que administran el negocio vertical de Telkomsel en el sector digital, así como las empresas de Telkomsel que respalda el crecimiento de la startup digital de Indonesia.

– Gobernanza digital: iniciativa de Telkomsel para proteger los datos que es la manifestación de los principios del medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) para mejorar la seguridad digital nacional.

– Optimización de pioneros de IA: es la única compañía de telecomunicaciones indonesia que es una de las fundadores de redes autónomas en el mundo lanzadas en el evento Digital Transformation World 2023, y es el primero en integrar la tecnología de IA en Indonesia mediante el uso de redes autónomas y asistentes virtuales como Veronica y mejoró la calidad del servicio al cliente.

– Pioneer 5G: el primero en comercializar los servicios 5G en Indonesia para clientes individuales y sectores industriales, como la minería inteligente y la telesuricología.

Para celebrar el 80 aniversario de la República de Indonesia, Telkomsel prepara varios programas especiales:

· Rastros del espíritu indonesio: revive los rastros de la lucha con un toque digital. Telkomsel presenta una actividad de recorrido a pie en Yakarta y en Yogyakarta con la comunidad de guías locales, la guía buena y jogja buena guía.

Se seleccionaron un total de 30 clientes en cada ciudad rastreando el punto icónico de la historia de la independencia, este programa se enriqueció con actividades interactivas en Mytelkomsel, como Mytelkomsel Quiz, como una manifestación del espíritu de 30 años de Telkomsel que conecta el país a través de la colaboración e innovación.

· Oferta desde el 80 aniversario de la República de Indonesia para segmentos de clientes:

Prepago: paquete Merdeka – paquete de cuotas de 8 GB durante 5 días, solo RP17 mil; Deal sorpresa: precios especiales con cuotas grandes más suscripciones de video WetV y Amazon Prime durante 30 días.

– Postpago: Halo+ para el Día de la Independencia – Halo+ Los clientes obtienen una bonificación de cuota de 17 GB por 3 meses y un descuento de factura de RP17 mil; Hola x Lazada 8.8 – Descuento especial 17 por ciento y cuota adicional de 17 GB durante 3 meses para nuevos clientes de Halo a través de Lazada.

– By.u: Partido de Merdeka – Celebración de la independencia con By.U y creadores de contenido, animados con emocionantes competiciones, como competiciones de pesca en mal estado, competiciones de cometas, viaje independiente, celebraciones de BY.U están equipadas con la implementación de ceremonias de independencia seguidas por los clientes por.U.

– Indihome y órbita: promoción de Indihome Merdeka – Precios especiales para nuevos clientes de Indihome durante los primeros 3 meses; Orbit de ofertas sorpresa: precio especial con una cuota grande, solo válida el 17 de agosto.

– Estilo de vida digital: Telkomsel Short Movie – Paquete de video vertical de drama exclusivo en Mytelkomsel; MLBB & FF Independencia especial: Promo de incendio gratuito para nuevos usuarios, comprar 1 Get 1, así como precios especiales en MLBB con bonificación de diamantes.

– Mytelkomsel: Poldependy Polde Gifts en Mytelkomsel con varios beneficios, incluido el nampol de devolución de efectivo, envíe artículos de independencia especiales a través de Post y realice una independencia especial.