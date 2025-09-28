Filas de innovaciones de automóviles en minería Indonesia 2025

Viva Automotive – La industria minera nacional se enfrenta a una dinámica sin luz. La Agencia Central de Estadísticas (BPS) señaló que este sector contrajo un 1,23 por ciento en el primer trimestre de 2025 antes de regresar para crecer un 2.03 por ciento en el segundo trimestre.

Leer también: ¿Se puede reutilizar el aceite caro?



Los desafíos en el campo son aún más complejos. El equipo pesado funciona en condiciones extremas, como altas temperaturas, cargas pesadas, a la exposición al agua y al polvo, lo que exige la eficiencia del mantenimiento y la confiabilidad del equipo.

En esta situación, la necesidad de lubricante Calidad más crucial. Los productos que pueden mantener el rendimiento del motor mientras respaldan la eficiencia son uno de los factores importantes para la sostenibilidad de las operaciones mineras.

Leer también: 37 años de petróleo federal: sobrevivir en el mercado de lubricantes cada vez más congestionado



El evento Mining Indonesia Expo 2025 en Jiexpo Kemayoran, Yakarta, del 17 al 20 de septiembre, fue una oportunidad para que los lubricantes de Pt ExxonMobil Indonesia (EMLI) mostraran innovación. La compañía lleva una serie de soluciones de lubricación de automóviles con un enfoque en la eficiencia, la confiabilidad y la durabilidad del motor.

«ExxonMobil está tratando de responder siempre las necesidades de nuestros clientes. Como el desarrollo de la industria minera, los actores de la industria enfrentan diversos desafíos, como los costos operativos y el mantenimiento cada vez más complejos», dijo el director de EMLI, el director de Syah Reza, citado a partir de la declaración oficial del domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Ipone Anliven Custom War Bali 2025 con nuevos productos



En la exposición, EMLI mostró lubricantes de grasa como MobilGrease XHP 462 Moly y Mobilith SHC 220. Ambos fueron diseñados para lidiar con cargas pesadas y condiciones de funcionamiento a temperaturas extremas.

Además, los lubricantes sintéticos como el aceite de engranaje Delvac 1, la serie SHC Gear y los autos SHC 600. Estos productos ofrecen protección de micropitimiento, viscosidad estable, al potencial de ahorro de energía.

Para los motores diesel en el sector minero, mostró 15W-40 SUPER FLEET Delvac Cars y Delvac Modern 15W-40 COCHES de protección completa. Ambas fórmulas se desarrollaron para resistencia a la oxidación, depósitos, a la corrosión.

No olvide el Delvac Modern Coolant Extended Life Ready Mix y DTE 10 Excel Cars. Esta solución se ofrece para extender la vida útil de los componentes y aumentar la eficiencia del sistema hidráulico.

EMLI también enfatiza los servicios después de las ventas, como los autos de análisis de puerta, el análisis de lubricantes, el servicio en el sitio. Se afirma que este programa puede ayudar a los clientes a detectar problemas temprano, reducir el tiempo de inactividad y reducir los costos operativos.