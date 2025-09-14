Filas de hechos de los soldados TNI que fueron arrastrados por el caso de asesinato de Bank de Kacab Bank

Yakarta, Viva – Caso de asesinato Jefe de sucursal (Kacab) Un banco en Yakarta con las iniciales MIP (37) continúa en el centro de atención pública.

Leer también: Los soldados TNI son nuevos sospechosos en el secuestro sádico del banco de Kacab, su papel es inesperado



Jayakarta Kodam Policía militar y Policía Militar (Pomdam Jaya) logró desmantelar la red de los perpetradores que aparentemente involucraba a la persona Soldado tni.

Los siguientes son una serie de hechos que Viva reunió sobre este caso de secuestro y vil asesinato:

Leer también: Sospechosos en los casos de secuestro de Stumines bancarios sometidos a convertirse en colaboradores de justicia, listos para descargar hechos terribles



1. Los soldados tni se convierten en sospechosos

La Policía Militar Militar de Jayakarta (Pomdam Jaya) nombró a Kopda FH como sospechosa. Fue detenido de inmediato porque se demostró que tenía un papel en este caso.

Leer también: El caso del secuestro de la bulto de Kacab Bank, la sede de TNI levantó la voz sobre los presuntos soldados involucrados



«Contra la persona en cuestión (Kopda FH) ha sido detenida y nombrada como sospechosa», Danpomdam Jaya dijo el Coronel CPM Donny Agus en Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025 citado por Antara.

2. El papel de un intermediario para la recolección forzada

Donny Agus explicó que Kopda FH actúa como un enlace para encontrar personas que forzarán a la víctima de MIP por la fuerza.

«El papel en cuestión es un ‘intermediario’ para encontrar personas para forzar por la fuerza», dijo.

3. Había desaparecido de la unidad

Cuando ocurrió el incidente de secuestro, la unidad estaba buscando Kopda FH en realidad porque no estaba presente sin el permiso de servicio (Thti).

«Cuando la unidad buscaba el incidente porque no estaba presente sin permiso oficial», dijo Donny.

4. Un total de 15 personas fueron arrestadas por la policía

La policía arrestó a 15 personas sospechosas de estar involucrados. Un total de seis personas por la Dirección Detective Mobile (Subdit ResMob). El resto por la subdirma de crímenes y violencia (Jatanras).

5. Cuatro actores principales fueron arrestados con éxito



Aspecto 4 actores intelectuales Kacab bri asesinato

Los cuatro actores principales de este caso son C, DH, YJ y AA. Fueron arrestados en diferentes lugares. DH, YJ y AA fueron arrestados el sábado 23 de agosto de 2025 en Solo, Java Central. Mientras que C fue arrestado el día después de eso en Pantai Indah Kapuk, North Yakarta.

6. El cuerpo fue encontrado en Bekasi

Las víctimas de MIP fueron encontradas en una condición patética en el área de campo de arroz de Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi, el jueves 21 de agosto de 2025 a las 05.30 WIB. Sus manos y pies estaban atados, mientras sus ojos estaban envueltos alrededor de cinta adhesiva.

7. Secuestrado de Ciracas, East Yakarta

La víctima fue presuntamente secuestrada de un centro comercial en el área de Ciracas, East Yakarta, antes de ser asesinada finalmente. El cuerpo fue llevado al Hospital de la Policía de Kramat Jati para la autopsia como parte de la investigación.