Filas de hechos de calor conflictos regente y vicepresidente de sidoarjo subandi-simic, desde videos controvertidos hasta mutaciones asn

Yakarta, Viva – Edad de liderazgo del dúo del Regente Subandi y el regente adjunto de Mimik Idayana en la regencia Sidoarjo Ni siquiera un año, pero había sido perseguido conflicto que hizo que el público sacudiera la cabeza.

La relación entre los dos que originalmente era compacta ahora se estaba calentando, incluso llevó a la amenaza de informes al Ministerio del Interior (Kemendagri).

Bara Este conflicto no aparece de repente. Hay una serie de eventos que desencadenaron el dueto agrietado de subandi-imímica, que van desde declaraciones controvertidas hasta la polémica de la mutación del aparato civil estatal (Asn). Lo siguiente es una fila de hechos.

1. El controvertido video del Regente Subandi

El comienzo de la grieta comenzó en marzo de 2025. En ese momento, un video que circulaba el regente de Subandi dijo que los miembros del DPR solo desperdiciaron dinero.

La declaración desencadenó la ira del DPRD de Sidoarjo que exigió aclaraciones, así como disculpas oficiales. Aun así, la relación entre Subandi y la expresión todavía se ve bien en este período.

2. Disculpas rechazadas por la facción Gerindra

En la reunión plenaria el 17 de junio de 2025, Subandi finalmente entregó una disculpa. Sin embargo, la solicitud se consideró indecisa y no mencionó errores específicos.

La facción Gerindra en realidad rechazó las disculpas. A pesar de que Gerindra es un partido subelegido en las elecciones de 2024. Más interesante, el vice Regent que también es el presidente del DPC de Gerindra Sidoarjo también apoya la actitud de su partido para rechazar las disculpas del regente.

3. Vice Regent afirmó ser descartado a menudo

Mimic comenzó a revelar su queja como vicepresidente regente. Sintió que a menudo no estaba involucrado en la toma de decisiones importantes, incluida la preparación de regulaciones de regente relacionadas con incentivos fiscales y la gestión de P3K.

Esta declaración contundente fue lo que comenzó a fortalecer el tema de la grieta en la relación con Subandi.

4. La mutación asn es el pico del conflicto

La situación se calienta cuando Subandi inauguró 61 ASN el 17 de septiembre de 2025. Según Mimik, anteriormente solo acordó el 31 de ASN. La adición de esta cantidad se llevó a cabo sin previo aviso como Director del Equipo de Evaluación de Desempeño (TPK).

Mimik incluso afirmó haber enviado una carta oficial el día anterior a la inauguración para pedir aclaraciones, pero no recibió una respuesta. Como resultado, eligió estar ausente en la inauguración.

5. Vice Regent tocó al presunto abuso de autoridad

Además del asunto de la mutación, la expresión también destacó el presunto abuso de autoridad. Dijo que había un personal personal del regente que se hizo cargo de la autoridad de la tecnología de la información en BKD, pero no hubo seguimiento.