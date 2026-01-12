Filas de exnovias de Aurelie Moeremans, los internautas sienten curiosidad por la figura de Bobby en el libro Broken Strings

Jacarta – No Aurelie Moeremans volvió a ser un tema candente de discusión pública después de que la actriz belga publicara sus memorias tituladas Cuerdas rotas: Fragmentos de una juventud robada.

El libro presenta una historia personal del viaje de la vida de Aurelie, incluidas las amargas experiencias que experimentó desde muy joven. Una de las partes que más llama la atención del lector es la confesión sobre una relación enfermiza que tuvo cuando era adolescente. ¡Vamos, desplázate más!

En sus memorias, Aurelie cuenta su participación en una relación tóxica con un hombre disfrazado de Bobby.

Se dice que esta relación dejó profundas heridas emocionales y un trauma que durará muchos años. Aunque no mencionaron sus identidades reales, la figura de Bobby y otras figuras que aparecieron en el libro despertaron la curiosidad del público, especialmente de los internautas que intentaron vincularlos con la historia de amor de Aurelie en el pasado.

A medida que la discusión continúa creciendo, varios nombres de los antiguos amantes de Aurelie Moeremans vuelven a estar en el centro de atención. La siguiente es una lista de hombres que el público sabía que habían tenido una relación especial con la actriz, resumida de varias fuentes.

Roby Tremonti es conocido como una de las figuras más asociadas con los primeros días de la vida de Aurelie. Se dice que los dos han estado en una relación desde que Aurelie era muy joven.

De hecho, se informó que esta relación se parecía a un vínculo matrimonial. Sin embargo, esta historia de amor terminó con varios problemas graves, entre ellos denuncias de violencia doméstica, que sigue siendo un tema delicado.

Abraham Giorgino

Entre 2013 y 2014, se sabía que Aurelie tenía una aventura con el actor Giorgino Abraham. Su relación parecía armoniosa y abierta al público, especialmente a través de publicaciones en las redes sociales.

Sin embargo, esta historia de amor duró poco y terminó sin una explicación detallada al público.

Ciccio Manassero

Después de separarse de Giorgino Abraham, Aurelie pasó una nueva página con Ciccio Manassero. Esta relación también llamó la atención de los fans, pero nuevamente tuvo que terminar a mitad de camino sin una continuación clara.