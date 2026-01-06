Filas de estrellas del equipo nacional se convierten en panelistas, comienza oficialmente la votación pública de los premios PSSI 2026

Jacarta – PSSI ha abierto el período votación público para Premios PSSI 2026 a partir de hoy, martes 6 de enero de 2026. Los amantes del fútbol indonesio pueden expresar su voz hasta el 26 de febrero de 2026 a través de la página oficial Awards.pssi.org.

Lea también: Malasia abre la voz sobre la nueva era de la selección nacional de Indonesia en manos de John Herdman



La apertura de esta votación marca un nuevo paso del PSSI en la construcción de un sistema de premios más abierto, participativo e inclusivo. Por primera vez, los votos del público tienen un papel importante a la hora de determinar quién merece el mayor reconocimiento en el mundo del fútbol nacional.

La participación de los seguidores es un elemento crucial en el proceso electoral de este año. PSSI también ha elaborado una guía técnica de votación de fácil acceso, tanto a través del móvil como del ordenador, para garantizar que todos los niveles de la sociedad puedan participar sin obstáculos.

Lea también: ¿Por qué PSSI eligió a John Herdman? Fugas de formación e impacto en el futuro de la selección nacional de Indonesia



Guía de votación de los premios PSSI 2026

La etapa de votación comienza visitando la página oficial de los Premios PSSI en Awards.pssi.org. Después de ingresar a la página principal, los visitantes pueden seleccionar el menú Votar ahora quién debería ganar y luego presionar el botón Votar ahora para iniciar el proceso de selección.

Lea también: John Herdman: La selección de Indonesia es como Canadá



Además, el sistema mostrará varias categorías de premios, incluido el de Jugador del Año, Jugador del Año, así como otras categorías de desempeño individual. Los votantes simplemente seleccionan la categoría deseada y luego determinan su nominado favorito presionando el botón Votar debajo de la foto del candidato. También está disponible información breve sobre el perfil del candidato a través del botón Perfil.

Después de completar la votación en una categoría, los votantes aún pueden continuar a otra categoría a través del menú Votar en otra categoría. PSSI recuerda al público que se asegure de que se hayan dado todas las opciones antes de que finalice el período de votación.

Los Premios PSSI son el evento de premiación oficial de la federación diseñado como una forma de agradecimiento por los logros, la dedicación y las contribuciones de todos los elementos del fútbol indonesio. Este premio no sólo está dirigido a los jugadores en el campo, sino también a figuras detrás de escena que han sido la base del ecosistema del fútbol nacional.

El lanzamiento de los premios PSSI también forma parte del 95.º aniversario de la trayectoria de PSSI. Más que una simple ceremonia, se espera que este evento sea un nuevo hito en los estándares. premios de futbol Indonesia es elegida, expresada y celebrada con la comunidad.