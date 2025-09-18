Filas de conciertos gratuitas de los fines de semana 19-21 de septiembre de 2025 Área de Jabodetabek

VIVA – Se preparan amantes de la música en las áreas de Yakarta, Bogor, DePok, Tangerang y Bekasi (Jabodetabek). Esta semana estará llena de una serie de conciertos de música gratuitos con músicos famosos del país. Comenzando desde Pop, R&B, para rockear, todos los géneros están presentes para mimar a la gente de la comunidad de forma gratuita. Este evento es una oportunidad de oro para disfrutar de la aparición directa de un ídolo favorito.

Leer también: 8 momentos épicos en el programa de estreno Sabang Merauke 2025, ¡Punung miles de espectadores!



El entusiasmo público por los conciertos de música gratis siempre es alto, especialmente con una fila de grandes nombres que llenan el escenario.

El siguiente es un resumen del horario concierto gratis En Jabodetabek, puede visitar del 19 al 21 de septiembre de 2025.

Leer también: Cantando mientras Atracción, Yura Yunita afirmó estar temblando para montar una gran criatura alta en la actuación de Sabang Merauke



1. Concierto gratuito en Tangerang

Estrella invitada: Wijaya 80

Ubicación: Summarecon Mall Serpong

Fecha: 19 de septiembre de 2025

Hora: 19.30 WIB

Leer también: ¡El entrenamiento es realmente genial! La actuación de Sabang Merauke está lista para la etapa 23-24 de agosto de 2025



Uno de los primeros conciertos de esta semana vino del área de Tangerang. El Grupo de Música Wijaya 80 entretendrá a los visitantes para SummareCon Mall Serpong con una música distintiva. Este evento es parte del festival de música organizado por el centro comercial, que ofrece un entretenimiento atractivo para los visitantes que están de compras o relajadas.

2. Concierto en Yakarta

Estrella invitada: Yura YunitaRan, Anji y Sal Priadi

Ubicación: Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK)

Fecha: 19-21 de septiembre de 2025

Tiempo: varía todos los días

Plaza Barat GBK será testigo de un espectacular evento de música durante tres días consecutivos. Este concierto presenta una colaboración entre músicos prominentes que tienen una sólida base de fanáticos. Los cuatro nombres ciertamente traerán un matiz diferente, desde canciones pop melancólicas hasta ritmos enérgicos.

3. Actuación en Taman City

Estrella invitada: Kunto Aji y Bilal Indrajaya

Ubicación: Taman Peruri Blok M, Yakarta

Fecha: 20 de septiembre de 2025

Hora: 16.30 – 21.30 WIB

Taman Peruri Blok M se transformará en un escenario musical íntimo con la presencia de Kunto Aji y Bilal Indrajaya. Ambos músicos son conocidos por sus canciones poéticas y profundas. Este evento ofrece un ambiente relajado y cercano, muy adecuado para disfrutar con amigos o familiares por la tarde.

4. Etapa de nostalgia en el norte de Yakarta

Estrella invitada: Padi Reborn

Ubicación: Resumen Mall Kelapa Gading, Yakarta

Fecha: 21 de septiembre de 2025

Hora: 19.00 Wib

Para aquellos de ustedes que pierden canciones icónicas de los años 90 y 2000, la aparición de Padi Reborn es la respuesta. Este legendario grupo musical traerá sus éxitos que se han convertido en parte de la historia de la música indonesia. Este concierto promete momentos nostálgicos inolvidables para los fanáticos leales.

5. Festival Music Multi-Genre

Estrella invitada: Barasuara, Lalahuta, Maliq y D’essentials y otros

Ubicación: Jicc Hall A y B, Yakarta

Fecha: 17-21 de septiembre de 2025

Tiempo: varía

Un gran festival de música también tuvo lugar en el Jicc Hall A y B. Aunque había comenzado el 17 de septiembre, este fin de semana se convirtió en el pico. Este evento presenta a varios músicos varios géneros musicales, asegurándose de que haya algo para cada gusto.

6. dulce melodía en el sur de Yakarta

Estrella invitada: Ghea Indrawari

Ubicación: Lotta Mall Yakarta

Fecha: 19 de septiembre de 2025

Hora: 16.00 – 19.00 Wib

A partir del fin de semana, Ghea Indrawari estropeará los oídos de los visitantes de Lotta Mall con su melodiosa voz. Esta aparición es el entretenimiento adecuado para acompañar sus actividades de la tarde.

Esta fila gratuita de conciertos muestra cuán dinámica es la escena musical en Jabodetabek. Se espera que la comunidad pueda disfrutar de cada momento de música presentado, pero aún manteniendo el orden y la limpieza en cada ubicación del evento. ¡Disfruta de la música!