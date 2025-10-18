Filas de coches usados ​​con precios inferiores a 100 millones de IDR, adecuados para los jóvenes

Yakarta, VIVA – El precio de los coches nuevos sigue subiendo, empeorando el mercado auto usado siendo cada vez más notado por el pueblo indonesio. No pocos buscan ahora coches usados ​​de jóvenes con precios inferiores a 100 millones de IDR, especialmente para jóvenes, parejas de recién casados ​​o familias pequeñas que necesitan un vehículo económico y práctico.

Con un presupuesto inferior a 100 millones de IDR, resulta que hay muchas opciones de coches usados ​​de más de 2015 que todavía son utilizables, ahorran combustible y tienen características modernas. La siguiente es una lista de recomendaciones de los mejores autos usados ​​de su clase, resumidas por VIVA Otomotif el miércoles 15 de octubre de 2025:

1. Toyota Agya (2015-2017)

El Toyota Agya es uno de los coches urbanos más populares en el mercado de vehículos usados. Impulsado por un eficiente motor de 1,0 a 1,2 litros, el Agya es conocido por ser económico y fácil de mantener. Las unidades lanzadas en 2015-2017 ahora se venden en el rango de IDR 85 a 95 millones, según la variante y la condición.

2. Daihatsu Ayla (2016-2018)

Como «gemelo» de Agya, Daihatsu Ayla ofrece características similares a un precio más asequible. El modelo 2016-2018 se puede encontrar a partir de 75 millones de IDR para el tipo manual y 95 millones de IDR para la versión automática. Ayla es adecuada para el uso diario en zonas urbanas.

3. Suzuki Karimun Wagon R (2016-2019)

El Karimun Wagon R es conocido como un coche pequeño y funcional. La cabina es espaciosa y los costes de mantenimiento son muy económicos. Las unidades 2018-2019 están equipadas con características modernas, como bolsas de aire duales y un sistema de audio con pantalla táctil. El precio de mercado se sitúa ahora entre 80 y 95 millones de IDR.

4. Honda Brio Satya (2014-2015)

Aunque es un poco más antiguo, el Honda Brio sigue siendo uno de los favoritos en el segmento de los coches urbanos. El diseño deportivo y el potente rendimiento del motor hacen que siga teniendo demanda. El modelo Brio Satya 2014-2015 tiene un precio de entre 90 y 100 millones de IDR en el mercado de automóviles usados.

5. nissan marzo (2015-2017)

Nissan March ofrece comodidad de conducción y un diseño único. Se sabe que el motor de 1,2 litros es económico y receptivo. Las unidades usadas de 2015 a 2017 ahora se pueden obtener por entre 85 y 95 millones de IDR.

Antes de comprar, asegúrese de que el posible comprador realice una inspección minuciosa del estado del motor, las patas y el interior. No olvide verificar también su historial de servicio y completar documentos como STNK y BPKB para evitar problemas en el futuro.