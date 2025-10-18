Filas de coches usados ​​con precios inferiores a 100 millones de IDR, adecuados para los jóvenes

Sábado, 18 de octubre de 2025 – 13:26 WIB
Yakarta, VIVA – El precio de los coches nuevos sigue subiendo, empeorando el mercado auto usado siendo cada vez más notado por el pueblo indonesio. No pocos buscan ahora coches usados de jóvenes con precios inferiores a 100 millones de IDR, especialmente para jóvenes, parejas de recién casados o familias pequeñas que necesitan un vehículo económico y práctico.
Con un presupuesto inferior a 100 millones de IDR, resulta que hay muchas opciones de coches usados de más de 2015 que todavía son utilizables, ahorran combustible y tienen características modernas. La siguiente es una lista de recomendaciones de los mejores autos usados de su clase, resumidas por VIVA Otomotif el miércoles 15 de octubre de 2025:
1. Toyota Agya (2015-2017)
El Toyota Agya es uno de los coches urbanos más populares en el mercado de vehículos usados. Impulsado por un eficiente motor de 1,0 a 1,2 litros, el Agya es conocido por ser económico y fácil de mantener. Las unidades lanzadas en 2015-2017 ahora se venden en el rango de IDR 85 a 95 millones, según la variante y la condición.
2. Daihatsu Ayla (2016-2018)
Como «gemelo» de Agya, Daihatsu Ayla ofrece características similares a un precio más asequible. El modelo 2016-2018 se puede encontrar a partir de 75 millones de IDR para el tipo manual y 95 millones de IDR para la versión automática. Ayla es adecuada para el uso diario en zonas urbanas.
3. Suzuki Karimun Wagon R (2016-2019)
El Karimun Wagon R es conocido como un coche pequeño y funcional. La cabina es espaciosa y los costes de mantenimiento son muy económicos. Las unidades 2018-2019 están equipadas con características modernas, como bolsas de aire duales y un sistema de audio con pantalla táctil. El precio de mercado se sitúa ahora entre 80 y 95 millones de IDR.
4. Honda Brio Satya (2014-2015)
Aunque es un poco más antiguo, el Honda Brio sigue siendo uno de los favoritos en el segmento de los coches urbanos. El diseño deportivo y el potente rendimiento del motor hacen que siga teniendo demanda. El modelo Brio Satya 2014-2015 tiene un precio de entre 90 y 100 millones de IDR en el mercado de automóviles usados.
5. nissan marzo (2015-2017)
Nissan March ofrece comodidad de conducción y un diseño único. Se sabe que el motor de 1,2 litros es económico y receptivo. Las unidades usadas de 2015 a 2017 ahora se pueden obtener por entre 85 y 95 millones de IDR.
Antes de comprar, asegúrese de que el posible comprador realice una inspección minuciosa del estado del motor, las patas y el interior. No olvide verificar también su historial de servicio y completar documentos como STNK y BPKB para evitar problemas en el futuro.
