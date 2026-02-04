Filas de coches nuevos que estarán presentes en IIMS 2026

Jacarta – Exposición anual de automóviles Salón Internacional del Automóvil de Indonesia o IIMS 2026 se llevará a cabo del 5 al 15 de febrero de 2026. Este evento es un lugar para mostrar la última tecnología de varias marcas de automóviles. Varios fabricantes han confirmado su asistencia coche nuevo que incluye segmentos de vehículos híbridos, eléctricos y familiares.

Del resumen de VIVA Automotive del miércoles 4 de febrero de 2026, Toyota preparó una sorpresa presentando tres modelos híbridos a la vez. Uno de ellos es el Toyota Veloz Hybrid cuyo precio oficial se anunciará en el piso de exhibición. Además de la línea respetuosa con el medio ambiente, Toyota también cuenta con la línea Gazoo Racing. El modelo GR se presenta con un enfoque diferente para los aficionados al rendimiento y al automovilismo.

Suzuki hizo un debut importante con la presencia de un automóvil eléctrico, que se dice que llegará en forma de Suzuki e-Vitara. Este SUV eléctrico global es el primer paso de Suzuki hacia la era de la electrificación total en Indonesia. Por otro lado, siguen manteniendo las líneas SUV convencionales y soft hybrid. Esta estrategia está dirigida a consumidores que desean una transición tecnológica gradual.

Mitsubishi Motors Indonesia se centra en características refrescantes. La línea familiar de SUV y MPV se presenta con mayor comodidad y funcionalidad. Los visitantes también tendrán la oportunidad de probar una unidad de prueba. El refinamiento de la cabina es uno de los principales puntos de venta de Mitsubishi este año.

Honda viene con tres modelos SUV renovados. Las mejoras se centran en la característica de seguridad activa Honda Sensing y en un diseño más moderno. La tecnología de seguridad es lo más destacado. Cada modelo está diseñado para brindar la máxima protección en una variedad de condiciones de conducción.

Hyundai presenta el último SUV premium. El diseño futurista y la tecnología digital son características que se destacan nuevamente. Mientras tanto, Geely estuvo presente a través de una sesión de primera impresión. Esta marca trae vehículos de tecnología inteligente destinados al uso diario.

GAC Aion muestra una gama de vehículos eléctricos que van desde AION Y Plus hasta AION V. El modelo premium Hyptec HT también se presenta para el segmento medio-alto. Zeekr hace su debut como marca de vehículos eléctricos premium. La atención se centra en el rendimiento eléctrico y la calidad de los materiales interiores.

Jaecoo amplía su cartera de SUV modernos. Esta presencia refuerza la competencia en el segmento de los SUV, que sigue creciendo. Kia aprovechó la exposición para anunciar los precios del facelift Carens. También se presenta un nuevo modelo familiar para complementar la línea de productos.